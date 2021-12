Analistul de politică externă H.D. Hartmann a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre interesele pe care Federația Rusă le are în Ucraina.

Invitat la DC News, H.D. Hartmann, analist de politică externă, a vorbit despre mișcările pe care Federația Rusă le face pentru a împiedica aderarea Ucrainei la NATO și Uniunea Europeană:

„Rusia putiniană are această plăcere a a-și mișca trupele de Paști și de Crăciun, de mari evenimente religioase. Nu am înțeles niciodată. Există, să spunem așa, o culoare pe care Putin o dă tot timpul marilor sale mișcări geostrategice. Ucraina, însă, rămâne punctul de discordie între Rusia și lumea occidentală, este linia roșie pe care Moscova, a doua oară într-un an, o colorează și este clar pentru toată lumea că Ucraina e linia roșie de care occidentalii și alianța NATO ar trebui să țină cont.

Moscova spune clar că jumătate din teritoriul Ucrainei este al vechii Rusii, al Rusiei istorice, a declarat Putin și acum patru zile. De asemenea, Kievul este fondator al Statului Rus, Ducatul Kievean, este și adevărat, nu poate fi negat, iar faptul că i-ați mințit pe ucraineni că-i băgați în NATO și UE, acest lucru a dus la creionarea unei stări de insecuritate pentru Rusia pe care noi nu putem să o acceptăm, mai spun rușii.

Este mesajul pe care Putin l-a prezentat întotdeauna. L-a dus la întâlnirea de la Geneva, pe care toată lumea o consideră momentul în care această linie roșie a Rusiei a fost trasată. Această linie a impus întâlnirile succesive ulterioare, ultima având loc acum câteva zile. De asemenea, ieri s-a anunțat oficial că Rusia a prezentat un document prin care cere garanții de securitate de la SUA (citește AICI). Moscova spune, deși SUA neagă, fără convingere, ceea ce înseamnă că informația s-ar putea să fie nu atât de gravă cum spun rușii, dar să aibă un sâmbure de adevăr, că în 1989, la căderea zidului Berlinului, când noi am acceptat reunificarea Germaniei, SUA au promis că NATO nu trece de granițele noii Germanii europene. Astăzi, la 30 de ani, avem o nouă cortină de fier“, a precizat H.D. Hartmann.

Cresc tensiunile în Donbas. Un soldat ucrainean a fost ucis de separatiștii pro-ruși

Autoritățile din Ucraina au declarat că unul dintre soldații țării a fost ucis în luptele cu separatiștii pro-ruși în estul țării, pe măsură ce tensiunile cu Moscova cresc. Kievul se luptă cu o insurgență pro-Moscova în două regiuni separatiste de la granița cu Rusia.

Rusia a adunat trupe în apropierea granițelor Ucrainei, iar Occidentul a acuzat-o că plănuiește o invazie, amenințând Moscova cu sancțiuni masive în cazul în care ar lansa un atac.

Armata ucraineană a declarat că separatiștii i-au vizat pozițiile cu lansatoare de grenade și mortiere. Un militar a fost ucis, iar altul a fost rănit, se arată în comunicat. Kievul și aliații săi acuză Rusia că îi sprijină militar pe rebeli, afirmații pe care Moscova le neagă.

Cel mai recent deces ridică bilanțul victimelor Ucrainei la 65 de la începutul anului, conform unui inventar al AFP bazat pe cifre oficiale, comparativ cu 50 în 2020.

Rusia a adunat aproximativ 100.000 de soldați la granița cu Ucraina, iar Joe Biden l-a avertizat pe Vladimir Putin cu privire la „sancțiuni cum nu au mai fost vreodată” în cazul în care trupele atacă Ucraina. Joi, liderii Uniunii Europene au cerut Moscovei să oprească mobilizarea militară și să revină la discuțiile cu Franța și Germania (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News