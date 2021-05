Halep NU participă la Roland Garros. Are nevoie de mai mult timp de recuperare

„Cu durere în inimă anunț că mă voi retrage din turneul Roland Garros din acest an. Din nefericire, o ruptură din gamba stângă are nevoie de mai mult timp pentru recuperare, iar revenirea ar fi prea rapidă. Retragerea dintr-un turneu de Mare Șlem este contrară tuturor instinctelor și aspirațiilor mele ca atlet, însă este singura decizie bună pe care o puteam lua.

Mă umple de tristețe să mă gândesc că nu mă voi regăsi în Paris, însă îmi voi concentra toată energia pe recuperare, pe gândurile pozitive și pe revenirea pe teren cât mai devreme în condițiile siguranței mele. Roland Garros 2022, vin după tine! Cu bine”, a transmis Halep.

Halep dăduse de înțeles că nu participă la Ronald Garros încă de acum o săptămână, la revenirea în România

„Mereu mă recuperez în țară și am încredere în medicii pe care îi am. E cel mai bine să fii acasă în momentele acestea”, a transmis sportiva, la momentul sosirii pe Aeroportul Otopeni, în fața jurnaliștilor. Întrebată despre cât de încurcată este de accidentarea survenită la Paris, aceasta a răspuns: „Total, pentru că nu pot să joc, nu pot să mă mișc, nu pot să fac nimic. Va fi o perioadă destul de dificilă, dar moral sunt bine. O iau ca atare și accept ce s-a întâmplat. Îmi doresc [să fiu bine], obiectivul este să fiu bine până la Olimpiadă”.

„Încă nu s-a decis, însă sunt mici șanse să particip la Paris (n.r., Roland Garros). Bineînțeles că este o dezamăgire foarte mare, dar mai am câțiva ani în față. Bine că s-a întâmplat acum și nu s-a întâmplat la 25 de ani pentru că este o accidentare destul de gravă. Sper să se mai întâmple peste vreo 10 ani, dacă voi mai juca. (...) De fiecare dată când am avut o problemă am revenit mai bine”, a mai spus sportiva originară din Constanța.

Uzura și-a spus cuvântul săptămâna trecută după ani întregi de participare la cel mai înalt nivel

După 10 ani în care joc săptămână de săptămână la cel mai înalt nivel, probabil și uzura și-a spus cuvântul, dar nu pot să spun că m-am simțit obosită. Chiar îmi revenisem după Madrid și mă simțeam bine și fizic, și ca tenis. Se întâmplă din câte am înțeles. E prima oară pentru mine, nu este ușor de gestionat”, a adăugat Halep.