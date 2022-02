Hai că pe asta n-ai mai auzit-o! Cafeaua ÎNGRAŞĂ! De la a doua ceaşcă, începi să slăbeşti...cureaua. Asta spun experţii australieni

Ştim că delicioasa băutură cofeinizată are numeroase beneficii pentru sănătate, conţine antioxidanţi, magneziu şi crom, ne ţine în stare alertă pe tot parcursul zilei, ajută la concentrare, elimină migrenele şi reduce riscul de diabet. Dar oare cantitatea contează? Cât de mult e prea mult? Cătă cafea pe zi e sănătoasă şi câtă nu? Neagră sau cu zahăr? Merge băută şi seara? Află părerea specialiştilor din materialul următor!

Există numeroase varietăți de cafea. Poți alege din toate, de la simpla cafea neagră la ibric până la frappuccino, caramel spumos, moccacino, în trei culori şi aşa mai departe. Avem de unde alege, slavă Domnului! Se zice că cea mai sănătoasă ar fi cea preparată din boabe verzi sau cu ganoderma, ciuperca minune care purifică sângele, elimină toxinele şi curăţă colonul. Sunt lucruri ştiute, citite şi auzite peste tot, în reviste de specialitate, emisiuni tv sau reclame pe internet. Un lucru mai puţin ştiut este că...îngraşă. Da, cafeaua îngraşă şi nu doar cea cu zahăr şi lapte! Cel puţin, aceasta este concluzia unor experţi australieni care studiază de ceva timp efectele popularei băuturi energizante.

Beţi o singură cafea pe zi! Pe a doua oferiţi-o "din dragoste" şefei care vă terorizează

Nu, nu laptele din cafea ne bagă beţe în roate când suntem la dietă, la fel cum nici zahărul! Cafeaua neagră, simplă, are păcatele ei! Potrivit unui studiu australian, acidul clorogenic conţinut de cafea ar fi responsabil pentru "coşmarul din ceşcuţă". Cu alte cuvinte, persoanelor care ţin un regim de slăbire le-ar putea fi încetinite progresele din cauza consumului de cafea. Cu lapte sau fără! Chiar nu are importanţă! Pentru că cest polifenol descoperit în băutură are rolul de a stopa procesul de slăbire. Punct. Aşadar, doamnelor, domnişoarelor, dacă nu vreţi să vă certaţi singure în oglindă sau să vă răzbunaţi degeaba pe cântar, alegeţi să beţi o cafea pe zi, dimineaţă şi...cam atât. Pe cea de la prânz lăsaţi-o deoparte! Faceţi-o cadou colegei de muncă cu care nu vă aveţi atât de bine, dacă înţelegi ce vreau să spun. Cu siguranţă, a doua cafea îi va strica socotelile din jurnalul de dietă iar toate salatele şi paharele cu apă cu lămâie de până atunci îi vor fi "luate-n râs" de...polifenolul buclucaş şi vor deveni istorie.

Liber la a doua şi a treia dacă nu ţineţi regim. Beţi cafea la cană, ca americanii!

Dacă nu sunteţi la dietă, atunci puteţi bea liniştit câte cafele doriţi. Desigur, moderaţia trebuie, întotdeauna, luată în calcul mai ales de cei cu istoric medical sau care se ştiu cu probleme la inimă ori cu tensiune mărită. Cercetătorii spun că un consum "atent" de cafea (adică două sau trei căni pe zi, niciodată mai mult!) poate scădea riscul de a face boli cardiovasculare sau diabet. Cu totul altfel stau lucrurile pentru cei care beau "în prostie", peste cinci căni de cafea pe zi, în special şoferii de cursă lungă şi tiriştii. Aceştia se pot confrunta cu sindromul intoleranţei la insulină şi cu un nivel ridicat al glucozei.Cum spuneam mai devreme, cafeaua singură, fără niciun adaos, îngraşă. Dar dacă o mai şi îndulciţi, şansele să vă daţi peste cap dieta sporesc. Gândiţi-vă că o singură linguriţă de zahăr are în jur de 16 calorii. Iar dacă bei cinci căni de cafea pe zi, lucrurile pot degenera. Consumul excesiv poate duce la apariția unor efecte adverse, cum ar f intensificarea stării de anxietate, tahicardie, dureri de cap, deteriorarea calității somnului, blefarospasm - zbaterea ochiului şi altele. De asemenea, persoanele care suferă de psoriazis, dermatită seboreică și reflux gastric trebuie să își limiteze sau să elimine consumul de cafea, deoarece cofeina le poate potența afecțiunile. Specialiștii recomandă limitarea la 400 mg de cofeină pe zi, echivalentul a două cești de cafea cu tărie moderată.

Să bem şi seara?

Cei care se ştiu că nu suferă de insomnie, depresie şi anxietate se pot încumeta să consume cafea chiar şi seara, cu o oră două înainte să se culce. Vor adormi instant, fără probleme, mai ales dacă este o cafea organică, din boabe verzi sau slab cofeinizată. Evită, totuşi, să bei cafea după ora 5 după-amiaza, pentru a nu-ți induce stări de agitaţie sau anxietate ori chiar coşmaruri. Dacă ai stare de neliniște fără motiv, încearcă să bei mai puțină cafea și vezi dacă observi o îmbunătățire. În general, este recomandat să bei cafeaua fără alte ingrediente, însă, dacă nu agreezi cafeaua neagră, optează pentru variante mai sănătoase de înducitori cum ar fi siropul de ștevie.

Prea multă e prea mult!

Ştim că are beneficii pentru sănătate dar, totuşi, când devine cafeaua inamicul din ceaşcă? Cercetările arată că mulți oameni obțin cantităţi similare de antioxidanți de pe urma consumului de cafea ca şi prin consumul combinat de fructe și legume. De fapt, unii experți sunt de părere ca această băutură este una dintre cele mai sănătoase, însă niciodată nu se recomandă consumul dimineaţa pe stomacul gol. Câţiva biscuiţi cu unt sau o tartină lângă fac mereu casă bună cu cafeaua la micul dejun şi, în plus, protejează mucoasa gastrică. Cercetătorii de la Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) și cei de la Harvard School of Public Health au concluzionat, în urmă cu câțiva ani, că un consum moderat de cafea poate reduce riscul de deces în urma afecțiunilor cardiovasculare cu aproximativ 8%-15%. Când consumul de cafea trece de două căni pe zi, deja inima începe să facă eforturi suplimentare pentru a pompa sângele, se instalează hipertensiunea, apar bătăi neregulate şi tremurături şi întreg corpul o poate lua razna. Secretul este, întotdeauna, moderaţia.

