Hagi a fost ofertat de Burleanu pentru postul de selecţioner. Răspunsul a venit pe loc: Nu există nicio cale

"Am spus că, dacă sunt acţionar majoritar, nu pot să fiu în altă parte, pentru că ies alte speculaţii. Am stat două ore şi am discutat, dar nu a existat absolut nicio cale care putea să schimbe situaţia asta de până acum. Nu ştiu ce era dacă eram acţionar minoritar, cred era total diferit.

Nici n-am vrut să încercăm, pentru că eu nu vreau să creez confuzie unde mă duc, vreau să lucrez unde lucrurile sunt foarte clare, obiective clare şi proiect ambiţios. V-am spus că am o singură strategie, aceea de a încerca să devin cel mai bun. Vom vedea ce va fi în viitor", a spus Hagi, la Digi Sport Special.

"Lucrurile sunt clare"

"V-am spus că am o singură strategie, aceea de a încerca să devin cel mai bun. Am și eu părerea și opinia mea, cum și dvs aveți să spuneți ce gândiți. Eu am dreptul să spun cum văd lucrurile din punctul meu de vedere.

A fost o situație, lucrurile sunt clare, Ilie v-a zis bine (n.r. Ilie Dumitrescu a spus că Hagi nu va prelua naţionala), eu îmi văd de drumul meu, îmi continui proiectul, încerc să fac lucrurile cum le gândesc, sunt acționar, sunt și manager. Eu vreau să mă dezvolt cum trebuie, pentru că vreau să lucrăm frumos și nu are rost să interpretăm ce nu rebuie.

Rămâne să vedem ce va fi în viitor. Eu vreau să îmi găsesc parteneri, nu e de vânzare. Acționari însemnă parteneri, ca să fim mai puternici. E normal și logic. Atât. Vreau să fiu în primele echipe din România, pentru că la Academie și la infrastructură suntem cei mai buni. Mai trebuie să muncim și la echipa mare", a mai spus Regele.

Ce ar trebui să se schimbe pentru ca naţionala să se califice la un turneu final

"România trebuie să se califice la Campionatul European și Campionatul Mondial, alt obiectiv nu poate exista. Aceasta trebuie să fie strategia! Acum trebuie făcută o construcție adevărată, să construim o echipă adevărată. Pentru mine lucrurile sunt simple, trebuie să mergem pe proiectul câștigător. Dacă vrei să-ți fie bine în următorii ani, trebuie să muncești. Asta e mentalitatea mea.

Refuz să cred că România nu are valori care să facă din nou țara fericită. Inclusiv conducători, antrenori, jucători. România își dorește acest proiect, dar trebuie să fie conform cu realitatea. Dacă nu folosești victoria, nu ajungi nicăieri. Trebuie să arunci la gunoi ce n-ai făcut bine și să ajungi cel mai bun. Nu merge altfel atunci când lucrezi pentru România. Nu este nimic mai important decât să lucrezi pentru țara ta. Noi trebuie să formăm o echipă competitivă. Asta nu e ușor, lucrurile se fac în timp", a explicat Gică Hagi după meciul cu Liechtenstein.

