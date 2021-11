Guvernul Ciucă, prima şedinţă la Palatul Victoria. Ce proiect se află pe agendă

Iată programul de joi, 25 noiembrie 2021, al premierului Nicolae Ciucă:

Ora 17:00 Participare, alături de ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, la Reuniunea „Iniţiativa Bucharest 9 (B9)”, în formatul miniștrilor apărării

- JW Marriott Bucharest Grand Hotel



Ora 18:15 Ședință de Guvern

- Declarații susținute de premierul Nicolae-Ionel Ciucă la începutul ședinței de guvern; Declarațiile vor fi transmise live pe paginile de Facebook și YouTube ale Guvernului, precum și prin sistemul unic de distribuție al Palatului Victoria;

- Palatul Victoria.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 25 noiembrie 2021



Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Chirieac, despre Guvernul Ciucă: Totul depinde de buna înţelegere între preşedinte, generalul Ciucă şi Ciolacu

Analistul politic Bogdan Chirieac a declarat pentru AGERPRES joi că învestirea Guvernului Ciucă evidenţiază întoarcerea către "o anumită normalitate", totul depinzând de buna înţelegere între preşedintele Klaus Iohannis şi generalul Nicolae Ciucă, de o parte, şi liderul PSD, Marcel Ciolacu, de partea cealaltă.



"Ca să zicem aşa, ne întoarcem către o anumită normalitate. Nu era în regulă ca o naţiune să stea trei luni de zile cu un guvern interimar. Acum, calitatea acestui guvern, mă rog, să o presupunem că e bună. Personal, am îndoieli. România e într-o situaţie complexă, pentru că se tot vorbeşte despre asta - criza medicală, criza economică, politică, socială, crize accentuate mult în ultimi doi ani. Totul depinde de buna înţelegere între preşedintele Iohannis şi generalul Ciucă, de o parte, şi Marcel Ciolacu, de partea cealaltă", spune Chirieac.



Bogdan Chirieac consideră că "acest guvern depinde integral de PSD".



"Dacă PSD iese de la guvernare, probabil că nu se formează o altă majoritate. În momentul acela, Ludovic Orban ar putea vota o altă majoritate cu USR, dar va face şi toate jocurile, pentru că cei 17 parlamentari ai săi sunt esenţiali pentru o nouă coaliţie cu USR. Deci, totul depinde de PSD în acest moment, care şi-a sacrificat cu bună ştiinţă - că sunt convis că ştiu şi ei asta - procentele electorale de la 40%, la cât se vor duce. Iar Guvernul ăsta minuni nu are cum să facă. Fiindcă sunt prea multe găuri de acoperit într-o perioadă mult prea scurtă şi într-un context economic internaţional dificil. Inflaţia care a sărit şi în America şi în Europa nu ajută sub nicio formă România, care va avea o inflaţie de 10%. Nu e de bun augur pentru o economie sănătoasă", arată analistul.