Guvernul ar trebui să ceară oamenilor să mănânce mai puțină carne

Britanicii ar trebui să fie rugați de guvernul condus de Boris Johnson să protejeze mediul înconjurător printr-o alimentație cu consum redus de carne și lactate, spun consilierii, potrivit BBC. Bovinele sunt unele dintre cele mai mari surse de gaze care duc la încălzirea planetei, vorbind evident despre metan, însă miniștrii britanici se tem că această rugăminte ar revolta oamenii.

Comisia pentru schimbările climatice (CCC) din Marea Britanie a transmis că britanicii trebuie să reducă consumul de carne pentru propria lor sănătate, dar și pentru sănătatea planetei. Consilierii din comisie au explicat faptul că această problemă este una din multele lipsuri ale guvernului care nu a livrat deocamdată decât o cincime din promisiunile electorale privind criza climatică.

Oamenii ar trebui rugați să mănânce cu 20% mai puțină carne, dar și produse lactate, până la finalul deceniului care tocmai a început. Până la jumătatea secolului XXI, cantitatea de carne și lapte consumată de britanici ar trebui să fie redusă cu 35%, mai este de părere CCC.

Raportul Comisiei mai arată că leadership-ul „remarcabil” al premierului Johnson în ceea ce privește schimbările climatice este subminat de politici inadecvate și implementarea slabă din multe zone politice.

Un purtător de cuvânt al guvernului condus de Boris Johnson a spus că Strategia pentru emisii nete zero care va fi prezentată în toamnă va arăta unde vor fi impuse tăieri privind emisiile de carbon în mai multe sectoare ale economiei. Însă, Comisia se plânge că publicul nu a fost încă abordat pentru a-și schimba modul de viață pentru a proteja clima Pământului.

