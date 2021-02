Guvernul a făcut o economie de 0,003%! Tăierea, prezentată ca o mare VICTORIE. Profesorul Badea: Liberalii, astăzi, doresc să ne desființeze!

Adrian Badea a fost, joi, invitatul lui Răzvan Dumitrescu la emisiunea "Ce se întâmplă" de la DCNewsTV.

Guvernul a tăiat bugetul Academiei Oamenilor de Știință. Propunerea a venit din partea USR PLUS, iar premierul Florin Cîțu a aprobat-o.

Iată ce a spus cu privire la această situație prof. univ. dr. Adrian Badea în cadrul emisiunii:

„Vă spun cinstit: mult timp am crezut că este o acțiune a USR-ului pentru imagine, pentru că trebuie să știți că nu e primul an când ni se taie bugetul. Bugetul a fost tăiat de tot și anul trecut. Dacă ne aducem aminte, anul trecut, bugetul a fost aprobat prin asumarea responsabilității. În bugetul prezentat pentru a fi puse amendamente, Academia era cu o sumă care e tradițională între 6 și 8 milioane și care reprezintă 1,5 sută din bugetul Academiei Române și 0,003 la sută din bugetul României. Deci, au făcut o economie de 0,003 la sută! Este absurd să gândim că aceasta a fost cauza (n.r. de a face economie). M-am gândit că a fost un orgoliu anul trecut al USR-ului, ca să i se aprobe și lui amendamente. Și au introdus mai multe amendamente și, guvernul de atunci, era Guvernul Orban, a tăiat în cinci minute la zero bugetul.

Cu ce urmări?!

Aveam 32 de angajați. Numărul lor este astăzi zero. Nu am plătit nici salariile pe decembrie 2019, când oamenii au muncit. Dar știți că acest salariu se plătește din bugetul pe anul următor. Deci, nu l-am plătit, suntem și acum datori la colegii noștri care au muncit.

Am crezut că a fost un orgoliu. Am avut o întâlnire cu domnul premier și ne-a spus că a fost o neînțelegere, o confuzie, dar o să rezolvăm această problemă. Am fost prea creduli probabil. Nu s-a rezolvat în niciun fel. Nici pe anul trecut. Ba mai mult, anul acesta, s-a procedat după un scenariu practic identic. În bugetul pus în discuție de către Ministerul Finanțelor Publice noi apărem cu suma de 8,9 milioane lei. S-a discutat bugetul în mai multe etape în Guvern. S-a trecut fără niciun fel de observație. În ultima zi, vineri, la ultimul punct, la diverse, cineva de la USR a făcut această propunere, care a fost acceptată. Și nu că s-a tăiat o parte, nu, s-a tăiat complet! Zero! E clar că e o acțiune, până la urmă, deliberată de desființare a acestei academii.

Și, dacă îmi permiteți să fac un pic de istorie, ne-am mai întâlnit cu astfel de lucruri, pentru că această Academie este guvernată acum de Legea 31 din 2007, o lege care a fost aprobată de Parlamentul de atunci practic în unanimitate, cred că au fost două abțineri. Domnul Băsescu a promulgat legea. La Art 1. din legea nostră spune că Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din România, înființată în 1935 de un grup de oameni de știință valoroși, în frunte cu Constantin Angelescu, care a fost un medic de excepție, creator de școli medicale. A fost, în același timp, un om politic liberal extraordinar de important. Deci, într-un fel, academia noastră are rădăcini liberale. Și liberalii, astăzi, doresc să ne desființeze!”, a spus Adrian Badea.