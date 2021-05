Antrenează-ți mintea! Grupul ”SECRET” în care nu au toți acces. Dacă nu răspunzi corect, nu intri

„Noi, la Mind Architect, avem un grup, unde sunt 5.000 de persoane. Ca să intri pe grup, răspunzi unor întrebări. Dacă nu răspunzi la toate și nu răspunzi corect, nu primești acces pe grup”, a spus Paul Olteanu.

Mind Architect este un ecosistem de învățare și dezvoltare personală pe teme de neuroștiință și psihologie aplicate în viața de zi cu zi.

Grupul este privat

Paul Olteanu a explicat, în exclusivitate la „Interviuri care inspiră” la DC News TV, de ce e o mare diferență când spui „eu simt tristețe” vs „eu sunt trist”.

„Una e dacă spui: Eu simt tristețe. Alta dacă spui: Eu sunt trist. Când spun sunt trist, tristețea mă trăiește pe mine. Eu am devenit una cu tristețea și, dacă tristețea dispare, dispar și eu. Pe mine această chestie m-a ajutat și la dentist. E fascinant, dar în momentul în care trăiești durere, dacă te concentrezi pe respirație și încerci să fii prezent, nu localizat pe măsea, despărțire, job, etc, o mare parte din suferință dispare”, a spus Paul Olteanu.

„E și un citat: Durerea este obligatorie, suferința e opțională”, a mai zis acesta.

Doar 10% e realitate

„Sunt niște cercetări care arată că noi avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție, care presupune că, din ce ai trăit în trecut, când vezi ceva nou, cum ar fi, de exemplu, primirea unui mesaj pe telefon de la soț, soție, partener de viață, care-ți zice: când ajungi acasă, aș vrea să vorbim. Deși mesajul are un text total inofensiv, mulți dintre noi, când primim mesajul, putem să avem, așa, un sentiment de ”aoleu, ce am făcut?”. Asta e proiecția, când suprapunem din experiențe trecute. E interesant că sunt de 10 ori mai multe. Cum se traduce în ceva practic? Ce se întâmplă în realitate contează 10% în reprezentarea noastră internă, 90% e ce e deja în capul nostru. Asta e fascinant într-un fel”, a spus Paul Olteanu, Arhitectul Minții, la DCNewsTV, în emisiunea „Interviuri care Inspiră” by Claudia Țapardel.