Bogdan Chirieac și generalul Dan Grecu dezbat contextul internațional: NATO, pregătiri pentru un război cu Rusia. Ucraina cere Sistem Patriot și acord pentru atac

NATO dezvoltă mai multe coridoare terestre pentru a trimite trupe și blindate americane pe linia frontului în cazul unui război convențional major cu Rusia. Sunt făcute mai multe scenarii în aceste momente. Unul dintre ele constă în aterizarea americanilor într-unul dintre cele 5 porturi, ca mai apoi să se deplaseze pe rute strategice pentru a face față unui eventual atac al Moscovei, spun diverși oficiali conform The Telegraph.

Planurile existente prevăd, de asemenea, că trupele americane trebuie să debarce în porturile olandeze, înainte de a se urca în trenurile care îi transportă în Germania sau Polonia. Pe de altă parte, aliații se concentrează și pe porturile din Italia, Grecia, Turcia, și eventual Bulgaria alături de România. Analistul Bogdan Chirieac și generalul Dan Grecu au avut o intervenție la Antena 3 CNN unde au comentat acest context internațional.

Pregătiri de un eventual război terestru NATO-Federația Rusă

La ce ne putem aștepta?

"Asta este datoria militarilor. Să se pregătească pentru război. Faptul că există astfel de scenarii este un lucru normal, așa cum am zis de nenumărate ori. Planificatorii asta trebuie să facă. Trebuie să fie în stare să găsească un răspuns la orice situație, ori văzând ce se întâmplă la Kremlin nu excludem niciun fel de acțiune care să iasă din normalitate. În ceea ce privește problema mobilității militare, ea s-a pus la nivel NATO, dar și la nivel de UE. Adică, asigurarea controalelor de transport care să permită un trafic fluid, constant, pe căi rutiere și feroviare, pentru că despre asta vorbim. (...) La acest moment rămâne ca scenariu, din punctul meu de vedere. E un scenariu obligatoriu de analizat. Mai este o chestiune, a fost și o declarație a șefului logisticii întrunite NATO, care a dat un semnal foarte puternic vis a vis de modul în care trebuie organizată logistica, în sensul că aceasta trebuie să devină mai suplă, mai mică, adică diverse hub-uri care în caz de conflicte să nu fie ușor de lovit cu rachete, avioane, etc. Dacă nu ai logistică nu mai are rost să continui operațiunea, că nu o să mai ai cu ce. Trebuie să înțelegem că oamenii își fac datoria. Ei trebuie să planifice, de la scenariul cel mai probabil la cel mai rău scenariu", a spus generalul Dan Grecu.

"Dacă Ucraina se luptă acum, ea se luptă și pentru România, chiar dacă este indirect"

Ce va face România? Trimite sau nu Patriot?

Înțelegem că deja al doilea Sistem Patriot ar fi funcțional. Erau și altele în curs de operaționalizare, iar astfel ajungem din nou, evident, la discuția în care statul român trebuie să vadă ce va face cu unul dintre acele sisteme. România trebuie să ia decizia dacă îi va da sau nu Ucrainei un Sistem Patriot. Totul se desfășoară în contextul noilor declarații de la Kremlin, care susțin că instructorii militari francezi sunt deja prezenți pe teritoriul Ucrainei, și reprezintă "o țintă legitimă". Mai mult, în discuție există și acea posibilitate ca Ucraina să atace cu armele occidentale ținte din Rusia.

"Cred că Patriotul ar putea fi trimis, fără doar și poate. Cel care nu este operațional poate fi trimis în Ucraina. Pentru că, dacă pică Ucraina noi vom avea cel mai mult de suferit. Dacă Ucraina se luptă acum, ea se luptă și pentru România, chiar dacă este indirect. Acesta este adevărul. Ar trebui sprijinit. În privința trupelor din țări NATO, dacă trupele franceze sunt ‘ținte legitime’, atunci trupele rusești de pe teritoriul Ucrainei sunt ținte legitime pentru Franța? E o întrebare la care Kremlinul nu a avut neuronii necesari ca să răspundă. Sunt trupe necombatante, instructori, cel puțin deocamdată. Dacă Rusia țintește acești militari francezi, atunci militarii francezi la rândul lor țintesc înapoi trupele rusești. Lucrul acesta nu știu dacă este convenabil pentru Federația Rusă, fiindcă militarii francezi sunt foarte bine antrenați și foarte bine înarmați. Eu cred că decizia în legătură cu Patriot este una 100% politică și este o decizie NATO, până la urmă. Cerința a venit din partea Statelor Unite, și eu cred că ar trebui îndeplinită", a spus Bogdan Chirieac.

