Grecia intră în scenariul roșu - surse

UPDATE: "Astăzi urmează sa fie actualizată lista statelor cu risc epidemiologic, în ședință săptămânală a CNSU, conform procedurilor. La acest moment încadrarea Greciei nu a fost schimbata, fiind valabilă lista publicata pe site-ul INSP. Imediat ce vom avea Hotărârea CNSU o vom transmite", informează CNSU.

Indicele de infectare din Grecia a ajuns la 3,47. Dacă joia trecută vorbeam de un indice de 2,9% şi astfel Grecia era în zona galbenă, astăzi, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, potrivit surselor Antena 3, că Grecia va trece în scenariul roşu. Asta înseamnă că toţi turiştii nevaccinaţi care se vor întoarce din Grecia vor intra în carantină.

MAE, avertizare de călătorie în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află sau care intenţionează să călătorească în Grecia că Serviciul elen de Meteorologie a emis un cod roşu de caniculă.

Ce zile sunt vizate

29 iulie - temperaturile vor continua să crească în toată ţara, ajungând la 41 - 42 grade C în vestul Greciei Centrale şi în Tesalia şi la 40 - 41 grade C în Macedonia Centrală şi în Epirusul interior. Temperaturile în zona insulelor Ionice se vor situa între 38 şi 40 grade C, respectiv 37 - 38 grade C în estul Mării Egee şi insulele Dodecaneze;



În intervalul 30 iulie - 3 august, temperaturile vor creşte constant, valorile maxime estimate fiind de 43 grade C în unele zone continentale, putând atinge izolat chiar şi pragul de 45 grade Celsius.

Temperaturi extreme și la Atena

În capitala Atena temperaturile se vor situa în acest interval între 41 şi 42 grade C, cu posibilitatea înregistrării temporare a unor valori mai ridicate. În acelaşi timp, Secretariatul de Stat pentru Situaţii de Urgenţă din Grecia a emis o avertizare de incendii (nivel de alertă grad 4 din 5) pentru următoarele zone:



- Regiunea Attica (inclusiv capitala Atena);

- Regiunea Greciei Centrale (zonele Evia şi Viotia);

- Regiunea Peloponezului (zonele Corint, Argolida);

- Regiunea Mării Egee de Nord (insulele Lesvos, Chios, Samos, Ikaria);

- Insula Creta.

Recomandări

Autorităţile elene recomandă tuturor persoanelor să manifeste o atenţie sporită şi să evite orice activitate în aer liber care poate provoca, din neglijenţă, un incendiu (ex. arderea/ curăţarea resturilor de vegetaţie uscată, utilizarea de maşini/ dispozitive care provoacă scântei, folosirea grătarelor în aer liber, afumatul stupilor, aruncarea ţigărilor aprinse, curăţarea/ arderea vegetaţiei de pe loturile agricole, interzisă de altfel în acest sezon etc.). În caz de incendiu, cetăţenii sunt rugaţi să anunţe imediat pompierii, la numărul de telefon 199.