Gorj: Un bebeluș mort a fost ținut într-o pungă, în congelator, timp de câteva luni

Valerica L., o femeie din comuna gorjeană Licurici, a sesizat autoritățile cu privire la o faptă care a avut loc în urmă cu aproximativ doi ani. Femeia a acuzat că nepoata ei și mama acesteia au ținut în congelator, timp de câteva luni, într-o pungă, trupul unui nou-născut. Apoi, bebelușul a fost îngropat în grădină.

Valerica L. a decis să facă această mărturisire după un conflict pentru o bucată de pământ. În locul indicat de ea, la o adâncime de circa un metru în pământ, au fost găsite rămășițele bebelușului.

„A venit cu el la mine într-o plasă de rafie. Pe cap avea păr negru şi creţ. A început să apară sângele cum l-a scos din pungă, pentru că până să vină cu el la mine îl ţinuse la frigider, în congelator. A venit cu el de la Târgu-Jiu, unde l-a ţinut mai multe luni în frigider. Am şi întrebat-o de ce l-a mai păstrat atâta timp, de ce nu l-a aruncat în Jiu sau de ce nu i l-a dat concubinului ei, care e şofer pe TIR, să îl arunce pe undeva pe traseu. Le-a fost frică să nu caute poliţiştii mama şi s-o găsească în cele din urmă pe ea. A fost îngropat la mine. Ea a făcut groapa şi eu i-am spus să pună o pungă peste el, pentru că mi-a fost milă când vedeam cum vine pământul direct peste el“, a povestit femeia, potrivit Adevărul.

Mama bebelușului a povestit că a născut fătul mort

Tânăra care a adus pe lume copilul are 21 de ani. Ea a povestit că a născut fătul mort, după ce, chiar în timpul examenului de bacalaureat, au apărut durerile specifice.

„Am făcut un duş să mă liniştesc. Am văzut că îmi curgea din ce în ce mai mult sânge. Dintr-o dată am simţit o durere imensă. Mi-am dat seama că voi naşte. Am simţit cum iese din mine şi nu am ştiut ce să fac. Am văzut că nu mişcă şi nu plânge. Nu îmi venea să cred că am născut un copil mort. El nu avea nicio reacţie, iar eu am căutat o foarfecă în baie pentru a tăia cordonul ombilical. Am crezut că de asta nu mişcă. Apoi l-am învelit într-un tricou, dar tot nu avea vreo reacţie şi atunci m-am speriat îngrozitor. L-am învelit şi l-am pus într-un dulap de haine şi i-am lăsat faţa descoperită. M-am gândit că o să îşi revină“, a mărturisit tânăra, conform sursei citate.

Ea a precizat că bebelușul a fost luat de mama ei.

„Am tot sperat că va da un semn de viaţă, că va plânge“

„În dimineaţa următoare, mama mea a venit şi a văzut despre ce este vorba. A spus că îl ia ea. I l-am dat mamei mele, care l-a adus la această doamnă şi de atunci nu mai ştiu ce s-a întâmplat. Moaşa mi-a spus că nu e vina mea şi că mă va ajuta ea, să îl duc la ea şi va fi totul bine. Mi-a zis că dacă află concubinul meu, el îmi va lua copilul celălalt pe care îl am cu el şi va pleca de la mine sau mă va da afară din casă. A doua zi tot nu îmi venea să cred că am născut un copil mort. Am tot sperat că va da un semn de viaţă, că va plânge. Mama l-a luat apoi şi a venit cu el la moaşa mea, după care eu nu am mai ştiut nimic. Apoi nu am mai avut curajul să întreb pe nimeni despre ce s-a întâmplat. În tot timpul acesta am stat cu o piatră pe inimă. Mama a plecat ulterior în Italia, iar eu am devenit tutore pentru fraţii mei mai mici“, a mai spus ea.

În cauză a fost demarată o anchetă.