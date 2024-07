Gorghiu, pariu cu Bogdan Chirieac: În următorii patru ani o să avem cele două penitenciare date în folosință

Alina Gorghiu: Am făcut demersuri constante, de exemplu, în atragerea resursei umane în profesia de magistrat. Acum un an și jumătate aveam un deficit menționat în toate rapoartele. Aveam un deficit de magistrat care ne costa foarte mult în termeni de durată a dosarelor, de ineficiență în soluționarea cauzelor.

Era o durere a sistemului faptul că aveam foarte multe locuri vacante, o schemă care trebuia mult, mult îmbunătățită ca grad de ocupare. Anul ăsta e prima dată când avem un număr record de magistrați admiși în sistem. Și vorbesc despre 746 de judecători și procurori care au intrat fie prin INM, fie prin acel examen cu 5 ani vechime de jurist.

Mai avem încă 180 de colegi care au fost validați și trebuie să depună jurământul.

Bogdan Chirieac: Câți magistrați are România în momentul acesta?

Alina Gorghiu: Sub 4.000, dar e important să știți că la momentul acesta procentul este... Bun, avem și judecători, și procurori. Promoția INM a avut 279 în total, din care 166 judecători, 113 procurori. Iar pentru acel concurs de care vă spuneam, pentru juriști cu vechime de 5 ani, au fost 467 de magistrați în total, dintre care aproape 200 judecători (mai exact 197 de judecători) și 170 de procurori.

Aceasta e o infuzie de resursă în sistemul de justiție la momentul acesta, lucru care ne-a ajutat foarte, foarte mult, inclusiv în evaluarea din partea comisiei. Vă mai spuneam că avem un concurs validat chiar ieri. Înainte să vin la dumneavoastră, am luat cifrele.

Pentru juriști cu vechime de 5 ani, 108 au fost admiși. Vorbim de 74 de judecători și 34 de procurori. Iar pe 24 iulie, luna aceasta, s-au declanșat concursurile, care se vor finaliza în martie, în 2025, pentru încă 118 judecători și 21 de procurori.

E un proces continuu de atragere a resursei umane în sistemul de justiție și am priceput cu toții că efortul trebuie să fie colectiv. Și să știți că le mulțumesc și colegilor din CSM, și Președintei ICCJ, și Procurorului General, și colegilor de la INM pentru efortul ăsta pe care îl facem constant de un an și ceva.

Bogdan Chirieac: Deci ați atras juriști și avocați în corpul magistraților.

Alina Gorghiu: Asta este legea. Dacă ai 5 ani vechime în profesie juridică, atunci dai un examen și ca urmare acestui examen poți intra în profesia de magistrat, judecător sau procuror. Dai un examen pe baza programei făcute de CSM. Nu urmezi cursurile INM. Asta se aplică doar pentru cei care termină facultatea și dau examenul la INM, acela este separat. Vorbim de auditorii de justiție care sunt separați de cei cu vechimea în profesie.

Cei care intră la INM, n-au nevoie de acea condiție de vechime în profesie și vorbim de alt parcurs. Deci sunt două căi de intrare în profesia de magistrat: Institutul Național de Magistratură și această modalitate ca juriștii care au vechime de minimum 5 ani în profesie să urmeze etapele de examene stabilite de CSM și să intre în profesie.

Bogdan Chirieac: Deci aveți 4.000 de magistrați în acest moment. De câți magistrați ar fi nevoie în România?

Alina Gorghiu: Domnule Chirieac, nu în termenii ăștia se pune problema. Se pune problema în felul următor.

Avem schemele adaptate la nevoile din sistem? Justiția e un serviciu public trebuie să fie la înălțimea cetățeanului care plătește taxe. Trebuie să avem o justiție prietenoasă, trebuie să avem o justiție eficientă, trebuie să avem o luptă anticorupție care să funcționeze așa cum trebuie, trebuie să avem săli de judecată dotate, trebuie să avem digitalizare în sistemul de justiție.

Asta înseamnă mai multe resurse umane, nu doar magistrați. Înseamnă și grefieri, înseamnă și IT-ști, înseamnă și personal auxiliar pregătit, profesionist, înseamnă și un CSM articulat, înseamnă și o echipă de procurori care să se ridice la înălțimea provocărilor care sunt astăzi în spațiu public. Avem nevoie de foarte multe ingrediente ca justiția să funcționeze.

Avem nevoie de bani la finalul zilei, inclusiv de resurse financiare avem nevoie. Lucrurile acestea s-au întâmplat, numai că nu pot să se întâmple imediat.

Bogdan Chirieac: Are justiția suficiente fonduri? Totuși, salariile sunt cu mult peste salariul mediu din România.

Alina Gorghiu: Cetățeanul nu are nevoie de salariul magistratului mare sau mic. Aici e nevoie de asigurarea suportului privitor la salariu din partea statului pentru magistrat, pentru a asigura independența magistratului. Dar cetățeanul, când merge în instanță, trebuie să aibă unde merge, în primul rând. Sălile curților de apel, ale tribunalelor, ale judecătorilor, chiar sediul ICCJ trebuie să fie niște clădiri în care să pot să prestezi actul de justiție la un standard de european.

Bogdan Chirieac: De acord, ele sunt supra-aglomerate în acest moment.

Alina Gorghiu: Șapte instanțe am reușit să inaugurăm în acest an la Ministerul Justiției și vă spun că până la finalul acestui an mai am, în colaborare cu CNI-ul sau cu Banca Mondială, de dat în folosință încă cinci sedii de instanțe.

Bogdan Chirieac: Sedii noi?

Alina Gorghiu: Sedii noi de instanță sau modernizate. Depinde de la județ la județ. Sistemul ăsta judiciar înseamnă foarte multe. Pentru ca justiția să fie dusă până la capăt, ai nevoie și de un sistem penitenciar, așa cum trebuie. Și pot să vă spun că sunt foarte mulțumită la capitolul investiții pentru că anul trecut în decembrie am reușit să semnez împreună cu colegii de la ANP, după 34 de ani de secetă în materie de investiții mari în sistemul penitenciar, două noi contracte pentru construirea de penitenciare. Și deja sunt la 20% grad de execuție. Unul la Prahova și unul la Buzău.

Bogdan Chirieac: Doamna ministră, nu vreau să vă dezamăgesc, dar dacă le construiește statul o să dureze 25 de ani.

Alina Gorghiu: Eu țin rămășag cu dumneavoastră că în următorii patru ani o să avem cele două penitenciare date în folosință.

Bogdan Chirieac: Un penitenciar?

Alina Gorghiu: Două. După 34 de ani e prima dată când le semnăm. Încurajați-mă...

Bogdan Chirieac: Totuși, 4 ani să construiești un penitenciar (...)?

