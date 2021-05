Gogoși mari, foarte pufoase și aromate, umplute cu o cremă delicioasă. Rezultatul? Fără cuvinte!

Pentru gogoși:

1 kg făină

500 ml lapte

150 g zahăr

20 g drojdie uscată

50 ml ulei

5 ouă

1 lingură esență de vanilie

1 lingură esență de lămâie

puțină sare

Pentru cremă:

500 ml lapte

205 g ciocolată neagră Nestle dessert noir

100 g zahăr

30 g amidon

Cum facem cele mai bune gogoși umplute?

Aluatul pentru aceste gogoși umplute cu ciocolată este unul clasic, dar foarte bun. De obicei îl fac fără să cântăresc, dar de această dată am cântărit totul pentru a vă oferi cantități exacte. Fac un aluat ceva mai moale și am grijă să-l aromatizez suficient. Îmi plac gogoșile cu aromă de lămâie, așa că adaug esență și chiar coajă de lămâie. Îi mai puteți adăuga esență de portocală, de vanilie sau chiar de rom. Îl frământ la robot pentru că nu am mereu timp de frământat manual, dar se poate frământa și cu mâna. Ca să dospească repede, îl pun în cuptor și pornesc funcția de dospire. Rezultă un aluat perfect, bun la orice, chiar și la poale-n brâu sau langoși.

Pentru a forma aceste gogoși umplute cu ciocolată am optat pentru varianta clasică. Aceea de a întinde aluatul și de a-l tăia cu un pahar. Puteți să faceți și biluțe de aluat. Pentru a le prăji, încingeți uleiul la foc mediu și prăjiți-le pentru 5-6 minute pentru a fi coapte și în interior. Folosiți ulei mult pentru a avea o baie de ulei și pentru a nu se arde. Nu aglomerați tigaia și nu puneți mai mult de 4-5 gogoși. Ele cresc mult în timpul prăjirii și nu se vor prăji uniform. Când sunt gata nu trebuie decât să le umplem cu crema răcită și se pot servi. Aveți grijă se la păstrați la frigider după ce le umpleți pentru a nu se strica crema. Sunt perfecte!, scrie Jamila pe blogul ei.

Vezi rețeta VIDEO: