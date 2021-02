Godină a spus ce salariu are: Niciodată nu am depășit această sumă

"Legat de salarii, căci și despre ele se vorbește că ar fi foarte mari, am să dau exemplu salariul meu de luna trecută. Am luat salariu 4400 de lei. Ca să nu mai fie nevoie să răspund comentariilor în care voi fi întrebat dacă nu mai am și alte sporuri, norme de hrană etc, scriu aici că cei 4400 de lei reprezintă totalul banilor intrați pe card. Adică e acolo inclus tot.

Am 15 ani vechime în poliție, din care 12 petrecuți la rutieră, numai în stradă, și 3 la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Pentru acuratețe, pot spune că salariul diferă de la lună la lună, în funcție de orele de week-end lucrate. Așadar, sunt luni în care am ajuns la salariul de 4800 de lei, chiar și 4900, dar niciodată nu am depășit această sumă", a scris Marian Godină pe blogul său.