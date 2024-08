Giovanni Becali l-a făcut praf pe Cristi Chivu: "E un trădător adevărat. Orice jucător trebuie să-mi dea 10%". Fază stranie la nunta lui Ianis Hagi

Giovanni Becali este foarte supărat pe fostul jucător al naționalei, Cristi Chivu și asta pentru că nu i-a plătit comisionul de 10% din salariu. Mai departe, Chivu nici nu mai vrea să aibă de-a face cu firma de impresariat a lui Giovanni, alegând un agent din Italia. Giovanni Becali este foarte supărat pentru că de-a lungul carierei lui Chivu el a fost cel care l-a ajutat cu transferurile, inclusiv la Roma sau Inter Milano, atunci când a plecat de la Ajax Amsterdam. Becali spune că de-a lungul carierei, Chivu ar fi câștigat peste 40 de milioane de euro, iar firma lui de impresariat s-a ales cu doar 250 000 de euro, departe de cei 10% pe care el i-ar fi cerut.

"Cristi Chivu e un alt trădător adevărat și vorbesc foarte serios. Chivu e reprezentat de Chiodi în continuare, nu? De ultimul om din Italia și ca om și ca manager. Dar nu vreau să vorbesc prea mult despre acest personaj pentru că e... La nunta lui Ianis Hagi a venit Chivu la masă, s-a pupat cu nașu' lui, cu Victor (Victor Becal, fratele lui Giovanni-n.r.) că Victor e și nașul lui Chivu și i-a botezat și fetele. L-am văzut, am dat mâna fără să mă uit la el. Ce voiai să-i fac, să-l pup, ce să-i fac lui Chivu? Păi dacă eu n-am primit un telefon de la el. N-a dat un telefon când am ieșit din închisoare. Te-am făcut să câștigi 40 de milioane de euro, puteai să ne dai și nouă patru milioane de euro, tu ne-ai dat vreo 250 000 euro, într-o situație când am avut noi nevoie. Dar nu ne-ai dat patru sau cinci milioane atât cât trebuia să ne dai.

Orice jucător din România care are contract cu noi, dacă ia un milion de euro, trebuie să ne dea nouă 10 %. Și nu ne-a dat. M-a luat că 'Finu, Minu'. Mi-a dat 250.000 atunci când i-am cerut, dar trebuia să mai discutăm. La un moment dat mi-a dat un telefon și mi-a zis că vrea să își spele păcatele. I-am zis 'Bine mă, Cristi, aia e'," a povestit Giovanni Becali la Digi Sport.

Giovanni Becali are probleme și cu Vlad Chiricheș

Giovanni Becali are aceeași problemă și cu Vlad Chiricheș, care nu i-ar fi plătit comisionul din salariu pe care îl incasează și este reprezentat de acelasi impresar italian, Pietro Chiodi. Cei doi, Chiricheș și Becali, s-ar fi aflat la un moment dat în același avion, Giovanni Becali la clasa business, iar Vlad Chiricheș la clasa economică. Becali spune că la un moment Chiricheș ar fi cerut voie să vină să discute cu Giovanni Becali. Impresarul a fost de acord, dar doar ca să-l umilească.

"A venit și am dat mâna cu el, dar ca și cum ar fi fost un om care nu mai înseamnă nimic. Nu o să mai colaborez cu el niciodată, lasă că îi gasește Chiodi echipă”, a mai spus Giovanni Becali.

Războiul dintre familia Becali și Pietro Chiodi este unul total. Chiar și Gigi Becali l-a criticat în termeni duri pe impresarul italian, după ce din cauza lui a ratat transferul lui Louis Munteanu. În cele din urmă, Munteanu a semnat cu CFR Cluj. Fotbalistul Fiorentinei era ca și transferat la FCSB până ce ar fi intervenit Chiodi și l-a deturnat în ultima clipă către Cluj.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News