Gigi Becali, enervat de reproșurile lui Aurel Pădureanu. Scandal după moartea Corneliei Catanga: Poate aș fi făcut un efort, dar...

Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, i-a cerut ajutorul lui Gigi Becali după moartea cântăreței de muzică lăutărească. După ce inițial i-a cerut bani pentru înmormântare, Aurel Pădureanu i-a cerut latifundiarului și o casă, iar în urma refuzului acestuia, soțul Corneliei Catanga i-a lansat o serie de reproșuri.

Lăutarul și fiul lui, Alexandru, vor fi evacuați la mijlocul lunii aprilie din vila în care au stat timp de ani buni. Cunoscându-l pe Gigi Becali pentru actele caritabile pe care le-a făcut cu mai mulți oameni, Aurel Pădureanu și-a încercat norocul, încă refuzul lui Gigi Becali l-a supărat.

Cum a reacționat Gigi Becali la acuzațiile lui Aurel Pădureanu

Reporterul Xtra Night Show a declarat că a stat de vorbă cu Gigi Becali în ceea ce privește situația lăutarului și a redat spusele latifundiarului din Pipera.

Astfel, Gigi Becali a mărturisit că nu o cunoștea pe Cornelia Catanga, iar pe Aurel Pădureanu l-ar fi văzut o singură dată, în urmă cu 40 de ani la un spectacol muzical de la Casa Albă.

"Ceea ce pot să le ofere e un loc la cămin, la cele două cămine pe care le am, unul în Berceni și altul în Ghencea. Mai mult nu am ce să le dau, pentru că nu este treaba mea. În cazul în care ar fi fost vorba de o familie cu 10 copii atunci poate ar fi făcut un efort să le ofer o casă undeva, dar așa... eu nu am case să le dau", ar fi spus Gigi Becali.

Mai mult, în ceea ce privește reproșurile pe care i le-a adus Aurel Pădureanu, Gigi Becali a spus că nu-l interesează și chiar își dorește ca numele lui să nu fie asociat nicio clipă cu cel al lui Aurel Pădureanu.

Aurel Pădureanu, reproșuri pentru Gigi Becali

"Nu ne ajută nimeni! Gigi Becali ne-a trimis la cămin. Păi se poate așa ceva, domnule Becali? Ar fi bine să ne ajute cineva, altfel nu avem nicio ieșire, decât să stăm pe drumuri. Cine vrea să mă ajute, să pună bani dacă vrea. Să strângă și să vină cu banii, știu unde stau și cu asta basta! Nu a ajuns de la nimeni niciun ban. Eu aștept să mă ajute, să scap de aici. De unde să mai plătesc? Aici, stăteam la o vilă, că băiatul meu trebuie să studieze la pian. Plăteam 550 de euro pe lună, iar acum trebuie să plecăm, pentru că a vândut-o omul. Cui să cer ajutor?", a spus Aurel Pădureanu.