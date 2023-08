Gigi Becali, dialog tare cu Ilie Dumitrescu: Ți-am vândut terenul la 8 dolari mp? S-a ajuns apoi la 1000 de euro/mp?

Acesta a intrat în direct la Digisport şi i-a adus aminte lui Ilie Dumitrescu, analist sportiv, că i-a vândut în urmă cu mai mulţi ani un teren la un preţ foarte mic.

Gigi Becali: Nu e Ilie acolo? Ilie, ți-am vândut teren cu 8 dolari și cu 10 dolari (n.r. metrul pătrat)?

Ilie Dumitrescu: Da.

Gigi Becali: Puteai să cumperi 10-20-30 de hectare de la mine cu 8 dolari și 10 dolari?

Ilie Dumitrescu: Corect, corect!

Gigi Becali: S-a ajuns după aia la 1.000 de euro metru pătrat?

Ilie Dumitrescu: Eu l-am dat la 250, n-am mai așteptat.

Gigi Becali: Păi, vezi? Bun. Și tu ai făcut afacere?

Ilie Dumitrescu: Da!

Gigi Becali: Așa a vrut Dumnezeu! Ce, tu știai că o să ajungă 250?

Ilie Dumitrescu: Nu!

Gigi Becali: Păi, vezi! De ce nu ai luat cu 8 dolari 10 hectare? Și le dădeai cu 25 de milioane!

Ilie Dumitrescu: Corect, corect! Așa este, eu știu. Am cumpărat terenul de la Gigi, nu de la stat!

FCSB, out din cupele europene

FCSB a fost eliminată din Europa Conference League de echipa daneză de fotbal FC Nordsjaelland, care s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Right to Dream Park din Farum, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al competiţiei.



Vicecampioana Danemarcei s-a dovedit superioară în această dublă, câştigând prin golurile marcate de Marcus Ingvartsen (43 - penalty, 85), după 0-0 la Bucureşti.



FCSB nu a ştiut să profite de jumătatea de oră de superioritate din Ghencea, spre deosebire de adversara sa.



Gazdele au început bine meciul de la Farum, dar portarul Târnovanu a fost la post la şutul din careu trimis de Nuamah (2).



FCSB a avut o dublă ocazie bună prin Coman (9), dar atacantul a şutat mai întâi în fundaşul Kian Hansen, iar apoi a trimis cu boltă din afara careului, însă portarul Andreas Hansen a scos de sub transversală.



Danezii au controlat jocul în cea mai mare parte a timpului şi au fost foarte aproape de deschiderea scorului (11), dar Pantea a respins salvator din faţa porţii la şutul lui Antman. Ingvartsen a trimis periculos cu capul, aproape de vinclu (19).



Echipa antrenată de Elias Charalambous a mai avut două faze notabile, dar portarul Hansen a respins mingea expediată de Şut (15). Olaru, izolat, a trimis un şut din unghi (38), însă acelaşi Hansen a respins.



În finalul primei reprize, Pantea, lipsit de inspiraţie, a pus mâinile pe Diomande şi gazdele au primit penalty, transformat de Ingvartsen (43).



FC Nordsjaelland a fost la cârma meciului şi în partea secundă, însă Nygren (58) a tras în coechipierul Ingvartsen din poziţie bună.



În min. 62, Chiricheş a făcut un fault stupid la Diomande, primind al doilea cartonaş galben, după ce pe primul îl luase pentru proteste în finalul primei reprize. Rămasă în zece oameni, FCSB nu a mai contat în atac, astfel că danezii nu au mai avut emoţii în privinţa obţinerii calificării.



Ingvartsen a fost cel mai periculos om al gazdelor, dar Târnovanu a respins şutul său din 13 metri (68). Goalkeeper-ul s-a remarcat şi la reluarea din 8 metri a atacantului danez (72). Târnovanu a mai avut o intervenţie salutară şi la Villadsen (75), dar nu a mai putut face nimic la şutul de la 18 metri al lui Ingvartsen (85).



FC Nordsjaelland va juca în play-off cu echipa azeră Sabah sau cu Partizan Belgrad. Sabah s-a impus cu 2-0 în prima manşă, scrie Agerpres.

Gigi Becali: De la mine a cumpărat, cu 8 dolari metrul pătrat. Ilie, nu-ți spuneam eu 'Hai, Ilie, mai cumpără!' Că aveam nevoie de bani.

