Gigi Becali anunţă că derby-ul FCSB - Dinamo se va juca în Ghencea şi spune că îl va suna pe Marcel Ciolacu

”Eu cred că vom juca acolo! Eu nu am vorbit cu Ciolacu, dar acum o să-i dau un telefon și să-i mulțumesc pentru ce a spus. Ciolacu a dat ordin: ‘Bă, am promis și eu nu sunt glugă de coceni, eu mă țin de cuvânt. I-am promis lui Becali că avem obligația să joace Steaua (n.r. FCSB) pe Ghencea‘. Deci 100% o să jucăm în Ghencea. Eu am înțeles că lor le e frică de Talpan. Băi, cât e Ciolacu prim-ministru nu am frică!

O să jucăm în funcție de meciuri, Ghencea, Arcul de Triumf, ca să triumfăm, și Arena (n.r. Națională), meciurile de anvergură.

(n.r. Nu vă e frică de incidente în Ghencea?) Ce incidente? De ce avem miliția (n.r. poliția), ca să stea ca în Franța? Ești cuminte, îți vezi de echipa ta, dacă nu te arestează miliția. Gata, ce incidente? Mă apuc să fac și eu incidente, facem incidente toți. Să se respecte legea și cu asta basta.

La Peluza Sud, majoritatea sunt băieți mai educați. Au ei ce au cu mine, dar nu sunt oameni proști ca să facă tâmpenii, nenorociri”, a spus Gigi Becali.

FCSB primeşte vizita celor de la Dinamo pe 22 iulie.

Ovidiu Burcă ar vrea meciul pe Arena Naţională, ca să vină cât mai mulţi suporteri

”Aș vrea să se joace pe Arena Națională, să vină cât mai mulți oameni. Fotbalul românesc are nevoie de astfel de meciuri, de rivalitatea asta, care de-a lungul anilor a adus foarte multă pasiune pentru suporteri, dar și jucatori de calitate pentru echipa națională. Mi-aș fi dorit să jucăm acolo, știu că nu se poate.

Știu că există o discuție legată de Ghencea. E păcat că se construiesc stadioane și dorința unor oameni... Ar trebui să avem mai multă înțelegere, să lăsăm orgoliile la o parte și să lăsăm spectacolul fotbalistic să se joace acolo unde banii românilor au contribuit din plin”, a declarat Ovidiu Burcă la emisiunea Digi Sport Special.

