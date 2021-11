Gigacaloria, la 280 de lei. Bogdan Chirieac: Tind să îi dau dreptate lui Nicușor Dan. Dacă nu mai plătește gazul, nu îi mai dă gaz

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a propus creşterea de la 164 de lei la 280 de lei a preţului gigacaloriei suportat de către bucureşteni. Această variantă nu întrunește o majoritate de voturi în Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Propunerea acestuia nu este susținută de consilierii din USR și PSD, a anunțat Nicușor Dan. Bogdan Chirieac a vorbit despre acest subiect la Realitatea Plus, remarcând faptul că bucureștenii nu par deranjați nici de faptul că prețul gigacaloriei s-ar putea dubla și nici de faptul că mulți dintre ei nu au căldură și apă caldă în apartamente.

"Cred că sunt două aspecte aici. În primul rând, faptul că am înțeles că 40% dintre blocurile din București nu au apă caldă și căldură, acum când vorbim, fapt care nu deranjează pe nimeni și chiar nu avem nimic de spus. Am văzut lumea în piață împotriva vaccinării, că nu e Dragnea la pușcărie, mă rog, lucruri din astea, dar nu am văzut lumea nemulțumită că nu are apă caldă și căldură, în București. A doua chestiune, eu tind să îi dau dreptate domnului Nicușor Dan, gigacaloria e aproape 1.000 de lei, 160 de lei plătește cetățeanul. Restul de bani cine îi plătește? Municipiul București, eventual Guvernul, adică tot noi. Asta înseamnă că Municipiul București n-o să mai aibă niciun fel de bani de investiții, nu că într-un an jumate s-a făcut vreo investiție, aici suntem liniștiți, nu s-a clintit o macara de la stat. Iar pe de altă parte, toți banii ăștia trebuie să vină de undeva și dacă Guvernul nu îi dă bani, ce se întâmplă? Dacă nu mai plătește gazul, nu îi mai dă gaz. Sigur că crucea iernii, cum este acum, nu este momentul cel mai bun să mărești prețul la gaze, dar ceva trebuie făcut.

Chirieac: Prețul gazelor a urcat aberant

Prețul gazelor a urcat aberant, nu trebuia să urce și în România. Iulian Iancu ne-a explicat ieri la DC NEWS impecabil că nu trebuia, pentru că în România 80% din producție este din intern. De ce au făcut asta cei doi mari producători, Romgazul și OMV-ul, rămâne să vedem, așa, deci noi nu trebuia să suportăm acest șoc, dar uite că îl suportăm. Așa au hotărât guvernele anterioare, asta s-a întâmplat și până la urmă așa a votat poporul muncitor, deci guvernele astea nu sunt venite pe tancurile sovietice- și nici Nicușor Dan, e ales de noi, Nicușor de bucureșteni, guvernul e ales de poporul muncitor. E o majoritate și acum, să vedem ce fac ei, se pot face multe lucruri. Un singur lucru nu se poate face cu adevărat, decât dacă ești o democrație avansată, să faci economia să funcționeze. Mi-e teamă că la noi economia nu prea mai funcționează.", a declarat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.