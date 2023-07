Germania și SUA rămân foarte reticente în fața oricărui angajament privind aderarea Ucrainei la NATO

Următorul summit NATO va avea loc la Vilnius în perioada 11-12 iulie, unde principalul subiect va fi războiul Rusia-Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut aliaților să ofere Ucrainei un „semnal clar” cu privire la admiterea Ucrainei la NATO la summit și a amenințat că nu va participa dacă nu va primi niciun semnal. Cu toate acestea, Berlinul și Washingtonul rămân foarte reticente în fața oricărui angajament privind aderarea Ucrainei la NATO în acest moment.

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, spune că ruta către Alianță va fi „scurtată” și că unele decizii importante au fost deja luate. Totodată, a adăugat ministrul, există încă o lipsă de claritate cu privire la invitația de aderare a Ucrainei.

Germania intenționează să amâne aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică în timpul viitorului summit de la Vilnius din 11-12 iulie, de teamă că aderarea Ucrainei va duce la un război între bloc și Rusia, potrivit unui oficial NATO care a vorbit cu sursa de știri britanică The Telegraf.

Germania se teme că aderarea Ucrainei ar putea provoca un război cu Rusia și intenționează să pledeze pentru garanții de securitate sporite în loc de aderarea imediată. În același timp, președintele american Joe Biden a spus că SUA nu va face „ușoară” aderarea Ucrainei, eliminând procesul de aderare accelerat de pe masă.

Biden a mai spus că Ucraina nu este încă pregătită să se alăture NATO, considerând că perspectiva aderării sale la alianța internațională este „prematură” pe fondul războiului său cu Rusia.

„Nu cred că este gata pentru aderarea la NATO”, a spus Biden într-un interviu pentru Fareed Zakaria de la CNN, difuzat pe 9 iulie. „Nu cred că există unanimitate în NATO cu privire la aducerea sau nu a Ucrainei în familia NATO, în acest moment, în mijlocul unui război.”

Germania intenționează să solicite membrilor NATO, la acest summit, să se concentreze pe creșterea garanțiilor de securitate, mai degrabă decât pe o potențială cerere de aderare, a raportat The Telegraph. Berlinul a spus mai devreme că aderarea la NATO nu poate fi luată în considerare până la încheierea războiului.

„Având în vedere situația actuală, nu este vorba despre stabilirea calității de membru... Cu toții trebuie să ne concentrăm asupra modului în care noi, ca indivizi, putem sprijini Ucraina”, a spus Scholz la o conferință de presă la cea de-a doua reuniune a Comunității Politice Europene (EPC) din Moldova.

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut, de asemenea, acorduri de securitate mai puternice pentru Ucraina, înainte de eventuala aderare a acesteia la alianța militară.

La fel, Biden spune că vrea să evite o situație în care „suntem cu toții în război cu Rusia”. El mai crede că Ucraina „nu este pregătită” pentru aderarea la NATO.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost mai deschis și se așteaptă ca aliații să invite Ucraina să se alăture NATO la summitul de la Vilnius și să aprobe un program de sprijin pe mai mulți ani. Orice decizie privind apartenența poate fi luată numai de țările membre NATO și trebuie să fie unanimă. Conducerea NATO nu are niciun cuvânt de spus în acest proces.

În interviul său, Biden a adăugat că Ucraina mai are de lucru pentru a îndeplini toate calificările pentru calitatea de membru, avertizând că procesul „va dura ceva timp”. Dar el a reiterat promisiunea de a oferi țării garanții de securitate între timp, subliniind că SUA se vor asigura că Ucraina are armamentul de care are nevoie pentru a se apăra împotriva Rusiei, potrivit intellinews.com.

