Georgette Mosbacher, ex-ambasadoare în Polonia, favorită pentru ambasada SUA în România

Georgette Mosbacher, o figură marcantă în diplomație și lumea afacerilor, este considerată principala candidată pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, conform surselor diplomatice citate de G4Media.ro. La 78 de ani, Mosbacher are un CV impresionant, fiind recunoscută pentru activitatea sa în calitate de ambasador în Polonia între 2018 și 2020, numită în timpul administrației Trump. Înainte de a intra în serviciul public, ea a avut o carieră strălucită ca antreprenor în industria cosmeticelor.

Un parcurs profesional diversificat

Mosbacher a fost prima femeie care a deținut funcția de ambasador SUA în Polonia, unde a jucat un rol esențial în inițiativele de securitate regională și parteneriatele transatlantice. Printre realizările notabile ale mandatului său se numără semnarea unui acord extins de apărare între SUA și Polonia, facilitarea construcției unui sit antirachetă NATO și integrarea Poloniei în Programul de scutire de vize al SUA, după mai bine de cinci ani de negocieri.

În semn de apreciere pentru eforturile sale diplomatice, președintele polonez Andrzej Duda i-a acordat cea mai înaltă distincție civilă, iar Departamentul Armatei SUA i-a oferit Medalia de Serviciu Public Distins.

Implicare în proiecte strategice și inițiative regionale

Mosbacher este co-președinte al Inițiativei celor Trei Mări, un proiect susținut de Atlantic Council, care promovează creșterea economică în

Europa Centrală și contracarează influențele Rusiei și Chinei. Aceasta continuă să fie activă în diverse consilii de administrație și organizații dedicate securității și dezvoltării economice, precum The Atlantic Council și Business Executives for National Security (BENS).

O carieră remarcabilă în industrie și filantropie

Înainte de cariera diplomatică, Mosbacher a fost lider în sectorul cosmeticelor, transformând companii precum La Prairie și Borghese în jucători globali prin modernizarea proceselor și extinderea rețelelor de distribuție. De asemenea, a fondat propria firmă de consultanță, sprijinind afaceri din peste 100 de țări.

Pe lângă cariera sa profesională, Mosbacher s-a remarcat prin inițiative filantropice. Ea a fondat organizații precum New York Center for Children, dedicată sprijinirii copiilor vulnerabili, și Protect Our Daughters, care promovează siguranța femeilor și sprijinirea veteranilor militari.

Educație și recunoaștere internațională

Georgette Mosbacher este absolventă a Universității Indiana și deține doctorate onorifice din partea unor instituții prestigioase. Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase premii și funcții în consilii consultative internaționale, subliniind angajamentul său față de inovație, securitate și dezvoltare socială.

