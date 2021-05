George Simion, gafă naționalistă în Parlament. A recitat versurile altui poet crezând că este Eminescu

În timpul discursului său din plenul Parlamentului, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a vrut să se exprime prin versurile celui mai mare poet român în legătură cu Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Marele nostru Eminescu avea o poezie care se potrivește foarte, foarte bine votului nostru de astăzi... al vostru, pentru că noi nu votăm mărirea alocării bugetare către Bruxelles din banii românilor pentru împrumuturi. Versurile lui Eminescu erau așa: «De ani și ani cădeți în hău//Nimic nu vă mai merge//Rușine să vă fie-n veac//Că v-ați trădat străbunii//De parcă n-ați fi pui de dac//Și rude-ați fi cu hunii»”, a transmis George Simion, în încercarea de a sublinia faptul că, în opinia sa, alocările bugetare pentru Bruxelles sunt trădătoare de țară.

Gafa apare la minutul 50

Textul îi aparține lui Marian Bamboi

Din nefericire pentru Simion, textul ales are legătură cu Mihai Eminescu, însă nu este scris de poetul serbat an de an pe 15 ianuarie. Poezia este scrisă de băcăuanul Marian Mamboi și este intitulată „Eminescu răsucindu-se în mormânt”. Se poate presupune că liderul AUR a căutat pe Google ceva similar cu intrarea „Eminescu guvernanți”, fiindcă poezia este al doilea rezultat întors de motorul de căutare.

Întreaga poezie

“A fost odată ca-n poveşti,

A fost – de-ar mai fi iară –

Din neamuri tracice, regeşti,

O prea frumoasă ţară.

Şi era una pe pământ

Şi mândră-n toate cele

Cum e icoana unui sfânt

Şi Luna între stele.

Mă doare-n suflet când privesc

La tot ce se întâmplă

Şi în mormânt mă răsucesc

Când cuie-mi intră-n tâmplă.

Eu nu mai simt miros de tei

In viata mea postumă,

Nu văd nici vajnici pui de lei.

Doar mucegai si humă.

Luceferi nu mai strălucesc

Când ţara e o rană,

Copiii mamele-şi bocesc

Că n-au în blide hrană.

Cântat-am graiul românesc,

Această dulce limbă.

Dar astăzi, cei ce-o mai vorbesc

Prin alte ţări o schimbă.

Degeaba le-am lăsat cu dor

O “Doină”, să tresară!

Trecutul nu e viitor

Şi viaţa li-i amară.

Nici harta nu-i ca-n alte dăţi

Din Nistru până-n Tisa;

Moldova-i astăzi jumătăţi.

Cât rău făcutu-ni-s-a!

Degeaba scris-am eu scrisori

Din vremuri de urgie

Şi m-am rugat de-atâtea ori

Mai bine să vă fie.

Avut-am piatră la hotar

Şi-n ţara noastră singuri

Cules-am holde din brăzdar.

Acum n-aveţi nici linguri…

O, biet popor român sărac

Cu-o ţară prea bogată!

Tu vino-i răului de hac

Să nu ţi-o vândă toată!

Ş dă-i afară pe străini

Cu toţi îmburgheziţii,

Să nu-ţi mai fie-n alte mâini

Guverne si poliţii!

Cu trupe de comedianţi

Numindu-le partide

Sunteţi românii emigranţi

Din rai în ţări aride.

Pierdut-aţi banii ţării-n vânt

Şi-i goală vistieria.

Mai daţi şi ape şi pământ

Şi vindeţi România.

Mihai Viteazul v-a lăsat

O ţară mai rotundă.

Voi azi aţi scos-o la mezat,

Străinii vă inundă.

Aveţi întinsul Bărăgan

Şi nu aveti o pâine,

Aveţi şi turme şi ciobani

Dar duceţi vieţi de câine.

Aveţi bogaţii munţi Carpaţi

Şi dulcea Mioriţă,

Păduri de brazi ce vă sunt fraţi,

Şi flori în poieniţă,

Aveţi o deltă ca-n poveşti –

Vedeţi să nu v-o fure –

Atâtea ape, atâţia peşti

Şi nu mâncaţi nici mure…

Nici vii pe deal nu mai zăreşti,

Livezile se-uscară

Când mărul Ţării Româneşti

Se-aduce de afară.

Nu vine Mircea cel Batrân,

Nici Ştefan, de la Putna

Să vi-l alunge pe păgân

Cănd voi lăsat-aţi lupta!

Albastrul cerului senin

Se-ntunecă mai tare

De-atâţia nouri de venin,

De-atâta delăsare.

Nu voi a vă-nvăţa de rău

Ci-ncerc a vă-nţelege:

De ani şi ani cădeţi în hău,

Nimic nu vă mai merge.

Ruşine să vă fie-n veac

Că v-aţi trădat străbunii

De parcă n-aţi fi pui de dac

Ci rude-aţi fi cu hunii!

Lăsaţi pe-ai vostri guvernanţi

Să vă înece-n smoală,

Să fiţi doar simpli figuranţi

Pe scena lor de boală?

Un singur lucru eu voi şti

În lumea care trece:

Urmaşul meu român va fi

Şi muritor si rece.

Eu nu mai am ce să mai sper.

Vă văd de-atâta vreme

Târându-vă în trai mizer

De griji şi de probleme.

Şi nici nu pot a mai privi

A voastră neputinţă.

Mă-ntorc la starea mea dintâi.

Mă-ntorc în nefiinţă.”

Luceafarul vorbi profet

Spre neamul lui, spre ţară.

Şi, lăcrimând, se stinse-ncet.

Muri a doua oară…