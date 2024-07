Generalul SRI, Dumitru Dumbravă, a venit cu un plic galben în instanță: Am adus o armă secretă

”Am adus o armă secretă. Acest plic este un plic galben care este un fel de HIMERS al câmpului tactic. O să vedeți efectul extraordinar, în așa fel încât nimeni din studio nu o să mai vorbească fără substanță și fără fond” a spus generalul SRI Dumitru Dumbravă, pe scările instanței.

Amintim că în 24 mai, Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă au fost plasaţi sub control judiciar pe cauţiune. Cei doi au fost acuzați că au cerut 600.000 de euro omului de afaceri Cătălin Hideg, pentru a-l ajuta să obţină o pedeapsă cu suspendare într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

Astăzi, foștii generali s-au prezentat la Curtea de Apel Bucureşti, unde s-a judecat cererea lor de ridicare a controlului judiciar. Totul s-a încheiat cu o nouă amânare în procesul în care cei doi au contestat prelungirea interdicțiilor în dosarul în care sunt cercetați de DNA pentru trafic de influență.

Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost cel care i-a denunțat la DNA pe foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. El i-a acuzat că i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Trăilă, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta să obțină o pedeapsă cu suspendare. Omul de afaceri a fost condamnat în luna februarie de Tribunalul București pentru folosire de documente false și spălare de bani, într-o fraudă cu fonduri europene de trei milioane de euro. El a relatat că Dumbravă i l-a recomandat pe Doru Trăilă ca avocat, stabilind o întâlnire la biroul acestuia. Inițial, suma cerută pentru onorarii a fost de 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, după negocieri, suma a fost stabilită la 600.000 de euro.

„Am avut o întâlnire cu domnul Dumbravă, care l-a recomandat pe domnul Trăilă ca viitorul meu avocat. Am fost la dânsul la birou, la cabinetul de avocatură, unde mi-au spus inițial că vor 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, eu i-am spus că e o sumă foarte mare, că nu am mai văzut asemenea onorarii în România. Dânsul mi-a spus ca aşa a primit ordine de la domnii generali, că asta e suma pe care trebuie să o plătesc dacă vor să mă ia ca și client”, a declarat Hideg. Citește mai mult aici

După o audiere de nu mai puțin de 15 ore, Florian Coldea, fostul șef al SRI, a ieșit de la DNA sub control judiciar pe cauțiune. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru generalul Dumitru Dumbravă, dar și pentru avocatul Doru Trăilă.

La termenul de astăzi, încheiat prin amânare, cei doi au încercat să scape de controlul judiciar, având mai multe interdicții, între care să nu părăsească teritoriul României şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar.

