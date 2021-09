Gemene siameze, separate la vârsta de un an, în Israel. Erau unite în spatele craniului / FOTO

O operație rară și extrem de periculoasă a fost realizată în Israel - gemenele siameze unite în zona craniană, în spatele capului, au fost separate la vârsta de un an. Totul a fost posibil după efectuarea unei proceduri complexe, scrie BBC.

Operația a fost realizată săptămâna trecută, la un centru medical din orașul Beersheba și a durat 12 ore. Anterior, pregătirea s-a desfășurat pe parcursul a mai multe luni și a inclus folosirea de grefe de scalp pentru cele două fete.

Au fost introduse, sub piele, pungi de silicon gonflabile. Acesta au fost umflate periodic pentru a întinde pielea. După separare, pielea nou formată a fost folosită pentru a le acoperi capetele fetelor.

Gemenele nu se află în pericol, ele „respiră și mănâncă singure, fără probleme”, a declarat Eldad Silberstein, șeful departamentului de chirurgie plastică de la spital.

Operația reprezintă o premieră pentru Israel. De asemenea, la nivel mondial, acest tip de operația s-a mai realizat doar de 20 de ori.

Gemenele au venit pe lume în august 2020. De acum înainte, se așteaptă că ele vor duce vieți complet normale.

Israeli twins born conjoined back-to-back finally see each other after surgery.



in a rare and complex operation, Israeli doctors successfully separated a pair of twins conjoined at the head, utilizing 3D and virtual reality models.



???? Soroka Medical Center, #Israel pic.twitter.com/ivfT4TkCny