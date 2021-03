Gelu Vişan o acuza pe Şoşoacă: Se urcă pe cadavre. Ticaloşie!

Iată ce a scris Gelu Vişan pe Facebook:

"In seara asta am văzut aceeași inconștiență bine programată.

Afirmația Dianei Șoșoacă că 'Jandarmii au primit Muniție de Război' este identică cu afirmația lui Ponta. Și acum, ca și atunci, cineva a livrat această informație falsă, în timpul real al desfășurării unei Manifestații.

Atunci am fugit de am rupt pământul la primul studiou mobil din Parlament și am urlat literalmente că nu este real, astă seară am avut 'norocul' să fiu în Direct.

Ca să fiu explicit:

Eu am avut de vreo patru/cinci ori ocazia să văd o armă îndreptată spre mine, mi-am văzut camaradul căzut lângă mine, gloanțele zburând la propriu pe deasupra mea, ultima dată în 1997, ca observator afiliat OSCE, în timpul Războiului Civil din Albania, așa că știu bine groaza pe care o simți când știi că ești țintă.

Nu există panică mai mare într-o mulțime decât atunci când i se spune că se va trage asupra ei. Oamenii se calcă literalmente în picioare pentru a scăpa, dacă știu că atacul este iminent, iar prima bubuitură de orice fel duce la o nenorocire.

Pe timp de pace,

Este cea mai gravă Diversiune pe care o faci la adresa unei mulțimi.

Astă seară erau în Desfășurare cinci mitinguri iar Diana Șoșiacă a urlat literalmente la televizor că Jandarmii au Primit Muniție de Război pentru a trage în Manifestanți!!!!

Să clarificăm un lucru:

Pe timp de pace, NICIODATĂ, dar NICIODATĂ, jandarmii nu primesc muniție de Război!

Punct.

Este lege, sunt regulamente, este o chestiune de siguranță națională. Și nu numai la noi, niciunde în Europa. Au tot felul de dotări, de la gloanțe de cauciuc la tunuri cu apă dar este interzis prin Convenții Internaționale ca trupele de menținere a ordinii, în cazul României Jandarmeria, să primească muniție de război. Un simplu telefon la un oficial de la jandarmi și ar fi lămurit acest lucru.

De ce atunci a spus-o răcnind, Diana Șoșoacă, punând în pericol viețile manifestanților?

Nu sunt decât două explicații:

Din Prostie sau din Ticăloșie, sau amândouă. Dacă ai totuși doi neuroni, te întrebi care ar fi urmarea după ce informația ta ajunge în timp real, adică în momentul în care ai spus-o(!!) la manifestanții care au jandarmii în față?

Așa că tind să cred a doua variantă: Ticăloșia.

Exact asta a vrut:

Ca manifestanții să fie dezinformați că jandarmii de lângă ei au muniție de război și sunt pregătiți să-i împuște!

De ce?

Eu am conștiința împăcată și-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să opresc dezinformarea. Ar fi mult mai multe de spus, chiar foarte multe, rămâne însă o constatare amară: Prima lecție pe care ar trebui să o învețe politicienii sau cei care vor să facă politică este aceea de a nu te urca pe cadavre ca să-ți atingi scopul. Insă unii chiar asta vor."