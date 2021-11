Gălățenii ar putea întârzia azi la muncă. GREVĂ, transportul public local paralizat

Mii de gălățeni au întârziat sau vor întârzia la locul de muncă din cauza grevei șoferilor de autobuz. Aceștia protestează la depou față de mai multe decizii ale directorului, transmite Realitatea Plus.

Protestul salariaţilor SC Transurb SA a paralizat transportul public în comun, în această dimineaţă. Şoferii şi vatmanii au refuzat să iasă cu autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele pe trasee, nemulţumiţi că majorarea obţinută în urma protestului spontan din 5 noiembrie 2021 - când transportul public a fost paralizat până la prânz - nu mai este acceptată.

Este vorba despre indexarea cu rata inflaţiei care reprezintă, conform calculelor, suma de 155 de lei. Şoferii şi vatmanii refuză să reia lucrul până când nu vor fi semnate actele adiţionale la contractele de muncă. Doar cursele convenţie sunt realizate în această dimineață.

"Reprezentanți ai Primăriei municipiului Galați și ai sindicatului de la Transurb poartă astăzi discuții pentru detensionarea situației generate de protestul angajaților societății din această dimineață. Obiectivul este acela de a relua cât mai rapid transportul în comun, așa încât gălățenii să aibă asigurat acest serviciu public.", au transmis reprezentanții Primăriei Galați.

Galați. Protest în fața Spitalului Județean, în urma deceselor suspecte

Peste 100 de gălățeni s-au adunat, vineri seară, în fața Spitalului Clinic Județean de Urgență Galați, pentru a atrage atenția asupra urmărilor uneori tragice ale indiferenței și superficialității unor cadre medicale din unitatea sanitară gălățeană.

Protestul a fost anunțat în urmă cu câteva zile, pe Facebook, după ce opinia publică a aflat despre cazul revoltător al Mihaelei, tânăra studentă la Medicină care a murit recent la Spitalul Județean Galați, în urma a ceea ce pare a fi un lanț de erori medicale. Oamenii au scandat în grup că vor să se facă dreptate, după care au cântat ”Deșteaptă-te, române!”.

Rudele Mihaelei au fost primele care au venit la protestul anunțat în fața celui mai mare spital din Galați. Oamenii au adus cu ei poze cu tânăra decedată și au aprins candele. Curând, manifestanții au umplut trotuarul din fața unității sanitare.

„Trebuie să fim solidari, să ne unim în fața acestui sistem. Dacă nu mai vor să profeseze, medicii trebuie să se lase de meserie, să facă orice altceva, dacă nu mai au cădere către medicină, către suferința oamenilor. S-a zis că sunt obosiți, dar dacă sunt obosiți trebuie să meargă acasă să se odihnească, pentru că eu nu sunt de vină. Am o întrebare pentru doamna asistentă care era pe tură când stăteam eu cu fetița mea la Urgențe și am rugat-o să-mi aducă un termometru și nu mi l-a mai adus, după ce mi-a spus că va veni: vreau s-o întreb, poate să doarmă liniștită după asta, știind ce s-a întâmplat? Eu nu mai pot să stau în casă, de dimineață până seara. Patru asistente stăteau degeaba la Urgențe, nu făceau nimic. Stăteau pacienții pe hol și ele nu făceau nimic.", a spus mama Mihaelei.