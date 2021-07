Gabriel Biriș: ”Azi noapte, pe autostradă, incident de noaptea minții” cu Poliția Română

”Azi noapte, pe la 23:00 pe autostrada, incident de noaptea mintii... Pe banda 2, cam cu 20km inainte de Cernavoda, un Duster de politie mergea cu girofarul aprins, putin sub viteza legala. Pe banda 2, desi nu avea masini pe banda 1!

L-am ajuns si deranjat de girofar, i-am dat semnal sa treaca pe banda 1. Pur si simplu ma orbea, nu stiu daca realizati cat de puternice sunt luminile alea... Nu s-a dat, nici nu a stins girofarul, decat dupa vrea cativa km. Am trecut pe banda 1 si am mers linistit in spatele lui. Inante de podul de la Cernavoda, le-a aprins din nou si m-a tras pe drepta, pe banda de urgenta (desi era trafic destul de intens). Politistul a venit la mine si m-a intrebat de ce il urmez I-am raspuns ca nu il urmaresc si ca merg acasa, la Bucuresti. M-a intrebat de ce ceilalti merg incet si nu l-au urmarit.

I-am zis sa ii opreasca sa ii intrebe, ca nu stiu... L-am intrebat si eu de ce pune in pericul traficul cu girofarul pornit, orbind pe ceilalti soferi si de ce foloseste banda 2 cand nu depaseste. A renuntat imediat sa mai ceara actele, mi-a recomandat insa sa conduc prudent... Asta nu e preventie!

ps. Pana la Bucuresti am mai vazut doua masini de politie, fara girofar, pe banda 1, cu 100km/h, care temporizau traficul destul de intens. Asta e preventie. Siguranta si incredere, zic...

ps2. Cele mai multe accidente se intampla pe autostrada exact pentru ca unii folosesc banda 2 fara motiv, desi scrie cat se poate de clar in Regulament ca banda 2 e doar pentru depasiri, iar dupa ce depasim avem obligatia sa revenim pe banda 1. Evident, unii sunt si prea agresivi...ps3. Pe bd Aviatorilor, dupa statuie, mergeam pe banda 1, am observat ca o masina era oprita, am dat semnal si m-am dus pe banda 2. Din spate, un pusti cu un cazan de BMW imi da flash-uri, dupa care ma depaseste rapid prin dreapta! Am franat sa ii fac loc sa revina in fata mea, ca banda 1 era blocata chiar acolo, a intrat "la mustata". L-am urmarit cu flash-uri in speranta ca in Charles de Gaulle e politie si ne opreste. Nu era! Multi nebuni pe sosele...”, a scris Gabriel Biriș pe Facebook.