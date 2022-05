IMAGINI. Furtunile din Canada au lăsat aproape un milion de case fără curent și au ucis mai multe persoane

Aproape 900.000 de case din sudul Canadei au rămas fără curent sâmbătă, după ce o furtună puternică a lovit provinciile Ontario și Quebec. Patru oameni au fost uciși de copaci căzuți, iar o femeie a murit când o barcă s-a răsturnat în râul Ottawa. Rafalele de vânt au atins 132 km/h în timpul furtunii, potrivit Environment Canada.

Compania de energie Hydro One, care acoperă Ontario, a declarat că va dura câteva zile pentru a reconecta fiecare casă.

Între timp, Hydro Quebec a declarat că 550.000 de case de acolo au pierdut conexiunea la curentul electric, aproape 400.000 încă suferă întreruperi începând de duminică de la 10:00 ora locală. Furtuna puternică, care a durat mai bine de două ore, a doborât mai mulți copaci, a întrerupt traficul, a distrus case și a suprasolicitat serviciile de urgență.

Storm coming into Ottawa the capital city of Canada from West ,Poles down 174,000 without power ,Long lines at gas stations sold out of gasoline , fast food outlets and grocery stores in Ottawa and Gatineau,Several roads remain closed due to downed trees and hydro lines https://t.co/xyUxpTF7Aj