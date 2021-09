Francezii au ieșit în stradă să protesteze din nou împotriva certificatului sanitar

Potrivit Agerpres, aproximativ 80.000 de manifestanţi, dintre care peste 6.000 la Paris, s-au mobilizat împotriva certificatului sanitar în Franţa, pentru a zecea sâmbătă consecutiv, potrivit Ministerului de Interne care notează că mişcarea şi-a pierdut elanul, scrie AFP.



Au fost prezenţi în special membri ai personalului medical, obligaţi de miercuri să fie vaccinaţi pentru a lucra şi dintre care unii au făcut alegerea drastică de a demisiona, în timp ce alţii, 3.000 conform Ministerului Sănătăţii, au fost suspendaţi.



Obligaţia de vaccinare împotriva COVID-19 a intrat în vigoare pentru 2,7 milioane de persoane: angajaţi din spitale, case de bătrâni, îngrijitori privaţi, asistenţi la domiciliu, pompieri, însoţitori de ambulanţă.



"Vaccinul, nu suntem siguri ce conţine, nu suntem cobai", a explicat sub acoperirea anonimatului o asistentă de 37 de ani, întâlnită într-un marş la Paris. "Nu m-am vaccinat, nici măcar în vis şi am demisionat" din funcţia publică, a spus ea.



Dintre cei 1.600 de manifestanţi de la Strasbourg (est), Fabrice, în vârstă de 47 de ani, "pompier voluntar de 25 de ani" a afirmat că a "încetat să mai exerseze la 9 august": "Nu am vrut să fac nici test, nici vaccin. Am salvat vieţi în cariera mea şi sunt abandonat ca un gunoi. Această obligaţie de vaccinare, consider că este o mare violenţă".



Preşedintele francez, Emmanuel Macron, care a anunţat joi o posibilă relaxare a anumitor constrângeri acolo unde virusul circulă mai puţin rapid, a concentrat o parte din furie.



"Bine aţi venit în Kontrolistan. Slavă lui Macronescu, conducătorul nostru", se putea citi pe unele pancarte în Piaţa Trocadero din Paris, într-un miting convocat de extrema dreaptă.



Potrivit unui raport provizoriu al Ministerului de Interne, 12 arestări au avut loc în toată Franţa, dintre care nouă la Paris.



Franţa, ţară cu aproximativ 67 de milioane de locuitori, a depăşit pragul de 50 de milioane de persoane care au primit cel puţin o doză de vaccin, reaminteşte AFP.