FOTO: Telefoanele pliabile Samsung Galaxy Z Flip 3 și Fold 3 vor avea rezistență la apă

Noile telefoane Samsung Galaxy Z Flip 3 și Z Fold 3 au rezistență la apă IPX8, adică un tip de protecție care este asemănător cu celelalte dispozitive care nu se împăturesc ale producătorului sud-coreean. Conform The Verge, informația a fost postată inițial de Max Weinbach și verificată de Evan Blass.

Acum, pe internet au apărut imagini în care se vede certificarea IPX8, alături de telefoanele care sunt udate cu apă. Astfel, aceste informații pe surse se adaugă mulțimii de detalii care au fost scurse înainte de evenimentul Unpacked din data de 11 august, unde se așteaptă ca dispozitivele să fie dezvăluite oficial.

Few upcoming foldable details.



Z Flip3

- 6.7" internal / 1.9" cover displays

- 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie)



Z Fold3

- 7.6" internal / 6.2" external displays

- 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

- 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition)



Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt