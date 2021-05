Fotbalistul Rüdiger, mesaj de excepție: „Acest articol nu va rezolva rasismul din fotbal”

M-au numit ne*rotei.

Au urlat „Du-te dr*cu, mănâncă o banană”.

De fiecare dată când atingeam mingea, făceau zgomote de maimuță.

Nu erau doar câțiva oameni. Era o mare marte din fanii Lazio în timpul Derby della Capitale din 2017.

Nu a fost primul abuz rasial simțit pe pielea mea, dar a fost cel mai rău. Era o adevărată ură. O știi când le-o vezi licărind în ochi.

În acel moment, nu am reacționat. Nu am ieșit de pe teren. Nu am vrut să le ofer acea putere. Însă, în interior, nu-mi pasă cât de tare ești, dacă ești ființă cu suflet, te marchează pe viață.

Oamenii sunt superficiali

Oricând se întâmplă ceva de acest gen, cum răspunde fotbalul? Oamenii spun „Ahhh, ce teribil”. Cluburile și jucătorii postează un mic mesaj pe Instagram: „Gata cu rasismul!!!” . Toată lumea se comportă de parcă sunt „doar câțiva idioți”.

Are loc o investigație, dar nimic nu se întâmplă. Din când în când, avem o campanie pe rețelele de socializare și toată lumea se simte bine, dar apoi ne întoarcem de unde am plecat. Nimic nu se schimbă cu adevărat.

Fanii și jucătorii au oprit în două zile întreaga Super Ligă. Rasismul nu poate fi rezolvat așa ușor?

Spune-mi, de ce toți jucătorii și fanii se alătură și opresc Super Liga în 48 de ore, dar când există abuzuri rasiale evidente pe stadionul de fotbal sau online, mereu este „complicat”? Poate pentru că nu sunt doar câțiva idioți din tribune. E mult mai adânc de-atât.

Știi, mă gândesc foarte des la Daniele De Rossi. A venit la mine după acel meci cu Lazio și mi-a zis ceva ce cred că n-am mai auzit înainte. Eram încă foarte nervos, foarte furios. De Rossi s-a așezat lângă mine și mi-a zis: „Tony, știu că niciodată nu o să mă simt ca tine. Dar să știi că îți înțeleg durerea. Ce se întâmplă la tine în minte?”.

El nu a dat mesaje pe Twitter. El nu a postat un pătrat negru pe social media. Lui pur și simplu i-a păsat.

Multe persoane din fotbal spun lucruri public, dar niciodată nu vin la tine personal. De Rossi voia să știe cum mă simțeam. Acest tip era o legendă a clubului. O legendă. Când am intrat în vestiar pentru prima oară, doar văzându-l m-a făcut să mă simt ca un puștiulică.

Însă, în cele mai grele clipe ale mele, lui De Rossi i-a păsat de mine, ca om. Voia să înțeleagă.

Întreaga lume va urmări finala UCL, iar vocea lui Rüdiger este răsunătoare

Oare se simt unii inconfortabil dacă vorbesc despre asta? Poate, dar știu că întreaga lume va urmări finala Champions League din acest weekend și vreau să-mi folosesc vocea să vorbesc despre ceva real. Nu este o conversație care durează 10 minute.

Nu este o descriere pe Instagram.

Este viața mea.

Mesajul a fost scris de Rüdiger, pentru The Player’s Tribune.