Fostul președinte FIA, Max Mosley, a murit

Potrivit BBC, pilotul britanic Max Mosley care a ajuns să conducă organizația care reglemetează sporturile auto la nivel mondial, Federation Internationale de l’Automobile (FIA), a murit astăzi, 24 mai, la vârsta de 81 de ani. Fostul președinte al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a confirmat trecerea în neființă a britanicului.

Max Mosley has died, Bernie Ecclestone has confirmed to BBC Sport. He was 81. A titanic and controversial figure, who changed the face of motorsport safety in his role as FIA president