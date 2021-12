Fostul jucător rapidist Bebe Năsturescu a murit la 81 de ani.

Fostul fotbalist Constantin "Bebe" Năsturescu a decedat vineri, la vârsta de 81 de ani, a anunţat clubul de fotbal Rapid Bucureşti pe pagina sa de Facebook, transmite Agerpres.



Constantin 'Bebe' Năsturescu s-a alăturat Galeriei din Ceruri. Campion cu Rapid în 1967, Bebe Năsturescu a jucat peste 300 de meciuri în alb-vişiniu. Sincere condoleanţe familiei şi prietenilor!, a anunţat FC Rapid, care i-a dedicat victoria de vineri seara cu FC Argeş (2-0).



Năsturescu, născut pe 2 octombrie 1940, a evoluat pe postul de mijlocaş, adunând şi 6 selecţii în naţionala României. El a mai câştigat şi Cupa României cu Rapid, în 1972.



Şi-a început cariera la Giurgiu, după care a trecut pe la CFR Roşiori, înainte de a ajunge la Rapid, în 19623. A mai evoluat în cariera sa la Progresul Brăila şi Unirea Focşani.

Cine a fost Bebe Năsturescu

Bebe Năsturescu este unul dintre oamenii care şi-a lăsat cel mai adânc amprenta în istoria Rapidului. Cu 288 de meciuri în prima ligă şi cu 20 în Cupele Europene pentru echipa din Giuleşti, fostul mijlocaş de bandă este printre puţinii oameni care au jucat mai mult de 300 de partide în tricoul vişiniu, scrie andrewdatcu1999.wixsite.com.

Aveam 20 de ani şi am avut noroc că am fost antrenat de rapidişti care m-au recomandat acolo. Când eram copil, la Giurgiu, i-am avut antrenori pe Ionică Bogdan şi Victor Stănculescu. Apoi, am plecat în B la Roşiori pentru câteva luni, însă al doilea ajunsese la Rapid şi la recomandarea lor am ajuns şi eu acolo. (...) ă ştii că m-au dorit şi Steaua şi Dinamo, însă nici n-am vrut să aud. Eu făceam parte din clasa muncitoare, iar atunci noi nu aveam la inimă Miliţia şi Armata. Chiar îmi spuneau oamenii din Giurgiu: „Dacă te prindem că semnezi cu Steaua sau cu Dinamo, nici să nu te mai prindem că vii în oraş!” Aşa că am ales Rapid, era pe undeva firesc. Dacă aş fi jucat la ei, ajungeam şi eu general sau colonel, nu maistru, dar să ştii că nu am regretat niciodată alegerea făcută!", a spus Bebe Năsturescu ]ntr-unul dintre interviuri.