Fost șef al Serviciilor Secrete, REȚINUT pentru braconaj

Dimităr Gheorghiev, care a fost până în luna mai directorul Agenţiei de Securitate Naţională din Bulgaria, a fost reţinut după ce a fost acuzat de braconaj, a informat miercuri presa locală, citată de EFE, scrie Agerpres.



Gheorghiev a fost reţinut în apropiere de oraşul Blagoevgrad, din sud-vestul ţării, împreună cu un angajat al Agenţiei şi cu patronul Vitosha, un club de fotbal din divizia a treia unde în 2013 a jucat fostul premier Boiko Borisov.

Arestat după un denunț





Fostul şef al serviciilor secrete bulgare a fost arestat după ce poliţia a primit un denunţ cu privire la o vânătoare ilegală în zonă şi a descoperit în autoturismul cu care se deplasa Gheorghiev arme, muniţie şi rămăşiţele unui animal sălbatic, a informat agenţia Novinite.



Gheorghiev a fost destituit în mai de către guvernul interimar care a preluat puterea după alegerile generale, câştigate de Borisov, dar care nu a dispus de majoritate parlamentară pentru a putea guverna. Motivul destituirii sale a fost acela că Gheorghiev a luat decizii motivate politic, potrivit Novinite.

Scandal în România după uciderea ursului Arthur

Direcţia Naţională Anticorupţie a deschis un dosar penal în care se investighează "in rem" fapte de abuz în serviciu în cazul uciderii ursului Arthur.



Potrivit unui răspuns al DNA transmis Agerpres, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează acte de cercetare pentru suspiciunea săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 297 alin. (1) Cod penal raportat la art. 132 din Legea 78/2000, în legătură cu modalitatea în care au fost emise toate documentele aferente procedurii de derogare pentru unele specii de animale sălbatice, în contextul uciderii, în luna martie, a unui exemplar din specia urs brun, din aria protejată Oituz - Ojdula.



"Urmărirea penală se face doar cu privire la faptă (in rem). Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva vreunei persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe pentru a se stabili dacă fapta intră sau nu intră sub incidenţă penală", menţionează procurorii anticorupţie.



Organizaţia Agent Green şi VGT au condamnat, într-un comunicat de presă, uciderea ursului brun Arthur de către vânătorul de trofee, Prinţul Emanuel von und zu Liechtenstein, care a venit în România în luna martie, la Ojdula (judeţul Covasna), pentru a-l împuşca.