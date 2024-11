FMI este în România, dar nimeni nu spune cum o să arate 2025. Se repetă scenariul crizei din 2009? Diaconescu: Atenție în ce intrați! Consecințele ar putea să fie devastatoare

Cristian Diaconescu, unul dintre cei 14 candidați la alegerile prezidențiale, în poziția de independent, este invitat la emisiunea Ce Se Întâmplă, alături de jurnaliștii Răzvan Dumitrescu și Bogdan Bolojan. Emisiunea a fost urmărită, joi, 7 noiembrie 2024, începând cu ora 12:00, pe DC News, DC News TV și Știri Diaspora, pe paginile de Facebook ale acestora, dar și pe canalul de YouTube DC News. Înregistrarea poate fi accesată aici, dar și pe celelalte canale online menționate.

Fondul Monetar Internațional se află în România, dar nimeni nu ne spune cum o să arate 2025. Toate proiecțiile au fost depășite în sens negativ pentru închiderea acestui an, iar deficitul este mult mai mare decât era estimat. Suntem în situația din 2009? Atunci, președintele în funcție, care candida pentru un nou mandat, spunea că nu există nicio criză. După ce a primit al doilea mandat, a anunțat tăieri de pensii și salarii din cauza crizei. Ne aflăm într-o situație similară?

"România va ține cont de expertiza Băncii Mondiale"

„Nu cred că ar trebui să ne plasăm într-o situație similară și am să explic de ce. În 2008-2009 ne-am aflat pe valul crizei datoriilor suverane din Statele Unite. Deci, exista o criză la nivel mondial care se răsfrângea, și nu numai în legătură cu România, într-o manieră extrem de complicată. Pe de altă parte, vă spun din propria experiență: când s-a negociat acel acord cu Fondul Monetar, Comisia Europeană și Banca Mondială, pentru acel împrumut de 20 de miliarde de euro, destinat în special sprijinirii Trezoreriei Băncii Naționale, astfel încât Sistemul Bancar din România să nu se prăbușească, solicitările din partea lor erau extrem de drastice. A trebuit să alegem între tăierea pensiilor și salariilor sau reducerea cu peste 200 de mii a locurilor de muncă.

Vreau să vă spun că, în acele negocieri, a apărut la un moment dat și solicitarea celeilalte părți de a introduce inclusiv criteriile din Mecanismul de Cooperare și Verificare. Am zis: ‘Stai puțin, că nu are nicio bază legală’. Ce treabă avea cu economia? Am dat acest exemplu, și mai sunt și altele, pentru a-i alerta pe cei ce ne urmăresc. Atenție în ce intrați! S-ar putea ca, la un moment dat, un acord de principiu să vă pună în situația de a lua măsuri obligatorii pe care să nu le puteți îndeplini. Adică, începutul să fie interesant, iar consecințele pe termen lung să fie devastatoare.

Nu pot să dau lecții. Evident că dânșii știu mult mai bine, dar ceea ce mai știu în egală măsură este că au transmis, în negocierile pe care le-au avut la jumătatea lunii octombrie cu instituțiile de la Bruxelles, în legătură cu deficitele și procedurile, faptul că România va ține cont de expertiza Băncii Mondiale. Repet, vă spun din minima mea interacțiune din acel moment că, la un moment dat, ei extind plaja de dialog. Cât am fost la Cotroceni, am avut și dialogul tehnic împreună cu președintele României și cu reprezentanții acestor instituții. Sunt extrem de categorici pe măsuri, în general, orientate spre austeritate. Sunt măsuri legate de reducerea costurilor și cheltuielilor bugetare”, a explicat Cristian Diaconescu, fost ministru al Afacerilor Externe al României și actual candidat independent pentru Cotroceni.

