Florin Chilian, lăsat de hackeri fără contul de Google. A fost ajutat de cei de la CERT-RO să-şi recupereze datele

Iată ce a povestit artistul: "Probabil ca foarte multi dintre cei ce mi-au accesat canalul de YouTube - https://www.youtube.com/c/ChilianFlorin/ - zilele acestea au rămas surprinşi de numele trecut în dreptul proprietarului - CERT-RO. Pe foarte scurt, sâmbătă dimineaţa contul meu de Google, cu toate cele legate de acesta, a fost furat de către un personaj. (...)

Am zis pe scurt aşa că: În două sau trei ore, personajul a fost identificat, contul meu a fost recuperat şi toate celelalte canale media legate de acesta. Mulţumesc pentru operativitate şi profesionalism domnului Damian Popescu de la CERT-RO.

CERT.RO is the Romanian national cyber security and incident response team - Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO)".

Mesaje-capcană de tipul „seamănă cu tine” sau „apari în acest video” circulă pe Facebook

Hackerii au găsit o nouă metodă de a păcăli utilizatorii Facebook și de a culege informații private ale acestora.

Specialiştii Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) avertizează din nou în legătură cu mesaje-capcană de tipul „seamănă cu tine”, „apari în acest video” care circulă pe Facebook.

Mesajele conţin de regulă un link maliţios, iar textul mesajului primit poate fi atât în română, dar şi în engleză. Odată accesat, acel link NU duce către clipul promis. Atacatorii nu oferă detalii suplimentare şi profită de curiozitatea umană, pentru a determina utilizatorul să dea click.

„În unele variante, link-ul respectiv redirecţionează către un site de phishing, unde atacatorii culeg datele de autentificare la contul de Facebook al potenţialei victime, iar în altele accesarea link-ului poate duce la instalarea de software maliţios. De exemplu, dacă sunteţi redirecţionat către un site de autentificare fraudulos şi introduceţi detaliile dvs. de autentificare, acestea sunt încărcate pe un server la distanţă online, la care infractorii cibernetici au acces. Ei le pot folosi direct, pentru a încerca să obţină acces la contul dvs., de unde pot extrage date suplimentare sau pot lansa alte atacuri, ori le pot vinde mai departe pe forumuri dedicate hackerilor. În plus, de cele mai multe ori accesare link-ului redirecţionează prin multiple site-uri web compomise sau chiar concepute pentru a răspândi diferite tipuri de ameninţări cibernetice, inclusiv #spyware, #adware sau chiar #ransomware”, transmit specialiştii Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică