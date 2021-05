Florian Tudor ("Rechinul"), reținut. Ce declara în luna martie: "Sunt de trei ani în casa mea şi nu au putut să mă aresteze"

Florian Tudor, alias "Rechinul", este considerat liderul unui grupări extrem de periculoase din Mexic. El a fost arestat în Quintana Roo, joi seara, de agenții Procuraturii Generale (FGR). Potrivit primelor rapoarte, omul de afaceri este reținut printr-un ordin în scopuri de extrădare.

Procuratura generală a Mexicului a precizat într-un comunicat că un bărbat, numit doar Florian T, a fost arestat în Ciudad de Mexico, în conformitate cu o cerere de arestare şi extrădare din partea guvernului român, transmite Agerpres.

Comunicatul precizează că bărbatul este căutat pentru crimă organizată, extorcare şi tentativă de omucidere în formă agravată. Conform sursei citate, un agent federal a încercat să împiedice arestarea, în timp ce avocatul suspectului i-a atacat pe agenţii poliţiei ministeriale federale; ambii au fost reţinuţi, urmând să fie puşi la dispoziţia ministerului public federal.

Ce spunea "Rechinul", în luna martie, într-un interviu pentru presa română

"Nu am legături cu mafioții și nici nu sunt mafiot", spunea Florian Tudor, în martie, într-un interviu pentru Observator. "Am plecat din Craiova că mi-a plăcut Mexicul. Am plecat cu 30 de dolari", mai spunea el.

Întrebat cum a reuşit să facă bani acolo, "Rechinul" a povestit că a avut avut patru case de schimb și 6-7 firme. După spusele sale, imperiul pe care și l-a clădit s-ar ridica la 3-4 milioane de dolari. Cât despre faptul că şi-ar fi creat o grupare infracţională în Mexic prin teroare, ameninţare, acesta declara: "Alte fantezii. Nu pot să comentez aceste lucruri. Nu mă droghez".

"Sunt de trei ani de zile în casa mea, nu mă ascund şi nu au putut să mă aresteze, până acum, nici mexicanii, nici românii. În ultimii trei ani, mi s-au întâmplat o serie de ilegalităţi la care au participat autorităţile române şi mexicane. Mi-au furat toate bunurile în valoare totală de 3 milioane de dolari în aceste percheziţii", spunea Florian Tudor.

Întrebat dacă este un om violent, acesta spunea relaxat: "Nu. Nu am nevoie de nişte ţigani, cuțitași, bătăuşi. În Mexic, nu se dă cu pumnul sau cu cuţitul. În Mexic, dacă cineva are ceva de reglat, se rezolvă cu pistolul".

"Toţi plătim în faţa lui Dumnezeu. Dumnezeu este judecătorul suprem. Nu am de gând să fug, dar nu mă predau", concluziona Rechinul, la sfârșitul lunii martie.