Flamingo roz, găsite MOARTE în GRECIA după ce au înghiţit alicele de plumb ale vânătorilor

Zeci de păsări flamingo roz au murit în ultimele zile într-o lagună din nordul Greciei după ce au înghiţit alice de plumb utilizate în mod ilegal de vânători, a anunţat un grup ecologist, transmite agenţia ANA, citată de AFP, citează Agerpres.



"De la sfârşitul lunii ianuarie, când am primit primele două păsări flamingo cu simptome de otrăvire, am tratat în total nouă păsări", înainte de a găsi numeroase alte păsări moarte, a declarat pentru agenţia ANA Stavros Kalpakis, de la asociaţia "Action for Wild Life".



"Toate au înghiţit plumbi", a subliniat el, în timp ce vânătoarea a fost restricţionată după ce a fost instituită carantina în noiembrie pe teritoriul Greciei din cauza pandemiei de COVID-19.



"Radiografiile au dezvăluit alicele în stomacul păsărilor. Acestea nu au fost trase, autopsia relevând că au păsările le-au înghiţit", a precizat Kalpakis.

Utilizarea alicelor de plumb, ilegală în Grecia





Laguna Agios Mamas, din peninsula Halkidiki, a devenit anul trecut principalul loc de reproducere a unei colonii de păsări flamingo roz în Grecia, însă zona reprezintă în prezent un pericol pentru aceste vieţuitoare, a explicat Stavros Kalpakis.



"Problema pare să se situeze" în această zonă, a spus el, adăugând că regulile impuse vânătorilor în cadrul lockdown-ului sunt în mare măsură ignorate.



În plus, utilizarea alicelor de plumb, care este ilegală în Grecia în zonele umede, este în continuare o practică întâlnită pe scară largă, denunţă grupurile pentru apărarea mediului înconjurător, notează AFP.