”Flăcările destinului”, în premieră în România, după succesul din Turcia

În plină perioadă a vacanţelor, Happy Channel îşi răsfaţă telespectatoarele cu o producţie în premieră în România. Începând din 29 iulie, în fiecare joi şi vineri, de la 20:00, postul tv va difuza blockbuster-ul turcesc „Flăcările destinului”.

Regizat de Ahmet Katıksız, serialul de tip dramă se bucură deja de succes în mai multe ţări din Europa, fiind considerat una dintre cele mai bune producţii turceşti de gen din ultimii ani.

Povestea a trei femei

„Flăcările destinului” (Alev, alev) prezintă povestea a trei femei, Cemre (Demet Evgar), Rüya (Dilan Deniz – pe care telespectatatorii au putut-o urmări şi în Çukur – Legea Familiei, serial difuzat de Happy Channel) si Çiçek (Hazar Erguclu - ce a putut fi urmărită şi în Elita societăţii, tot la Happy Channel), ale căror vieţi iau o întorsătură total neaşteptată în urma unui incediu izbucnit în timpul unei strângeri de fonduri.

Astfel, telespectatorii le vor putea urmări pe Cemre, împreună cu fiica ei minoră, ce încearcă în permanenţă să scape de coșmarul violent al unei căsnicii care a început din dragoste, pe Rüya, care nu s-a confruntat niciodată cu partea amară a adevărului în viața ei frumoasă și privilegiată, şi pe Çiçek, care este pe punctul de a-și pierde identitatea și frumusețea, în jurul căreia gravitează întreaga ei poveste.

Cu o existenţă total diferită şi poveşti de viaţă pe măsură, cele trei femei se intersectează în timpul unui incendiu şi de îndată ce flăcările se opresc vor afla pe propria piele că nimic nu va mai fi la fel ca înainte.

Întreaga poveste va putea fi urmărită începând din data de 29 iulie 2021, în fiecare joi şi vineri, de la 20:00, la Happy Channel.

Tot la Happy Channel este difuzat și serialul turcesc „Mr. Wrong", ce îl are drept protagonist pe cunoscutul actor Can Yaman, pe care telespectatorii l-au putut urmări anul trecut în „Vis de iubire". În „Mr. Wrong", Can Yaman interpretează rolul unui proprietar bogat al unui restaurant, Özgür Atasoy, care, în ciuda vieţii fericite pe care o afişează, nu crede în dragoste. De partea cealaltă, Ezgi (Özge Gürel) este determinată să pună bazele unei relaţii serioase şi să se căsătoarească şi începe să îi ceară sfaturi lui Özgür pentru a reuşi să întâlnească bărbatul dorit.