Fiul lui Rudy Giuliani spune că este ”implicat în politică de 5 decenii”, deși el are doar 35 de ani

Andrew Giuliani, fiul lui Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului și actualul avocat personal al lui Donald Trump, afirmă că este implicat în politică de 5 decenii, deși el are doar 35 de ani, scrie Business Insider.

Andrew Giuliani a anunțat săptămâna aceasta că va candida pentru funcția de guvernator al statului New York și a fost întrebat în cadrul unui interviu acordat Fox News despre experiența sa în politică. El a lucrat la Casa Albă în timpul administrației președintelui Donald Trump dar nu a fost ales niciodată pentru o funcție publică.

„Dintr-o perspectivă privind experiența, chiar dacă am 35 de ani trebuie să vă amintiți că am petrecut 32 de ani, părți din 32 de ani, în politică și guvern. Sunt singurul candidat de până acum care a petrecut în mod real 5 decenii în politică.”, a declarat Giuliani în cadrul interviului.

UPDATE: I regret to inform you that Andrew Giuliani is still claiming experience in "five different decades" and is now comparing himself to Teddy Roosevelt. pic.twitter.com/IH0gabgLRh