Val Vâlcu şi Alfred Bulai au discutat, în emisiunea „Nod în papură”, despre faptul că România nu ştie să se promoveze la nivel internaţional, inclusiv prin cinematografie. În acest context, Val Vâlcu a atras atenţia asupra faptului că România nu a produs până în ziua de astăzi niciun film despre personaje cum ar fi Nicolae Ceauşescu, Nadia Comăneci sau Gheorghe Hagi – unii dintre cei mai cunoscuţi români la nivel internaţional.

„Un film despre Nadia Comăneci ar putea să ia Oscarul. Hagi e un fotbalist mare, dar Nadia a fost un fenomen, a schimbat gimnastica lumii. Şi nu există... la cineaştii noştri nici măcar ideea de a face un asemenea film, ceea ce nu ar fi chiar imposibil. (...) Iar finanţare pentru această producţie ai putea găsi inclusiv în Canada, pentru că ei au rămas centraţi... Ea a avut, după aceea, o carieră senzaţională în Canada şi au adoptat-o într-un fel.

Am avut numeroase accidente şi chestii în Româna în urma cărora puteau fi făcute multe filme. Nu uitaţi: filmul ‚Explozia’ a fost după un caz real”, a afirmat Alfred Bulai.

Iar Val Vâlcu a dezvăluit chiar că a fost la filmări: „Am fost acolo, la filmări, m-am plimbat pe faleza din Galaţi, lumea îşi lua scăunelul de acasă şi stătea să se uite (n.r. – la filmări). Au blocat un vapor câteva săptămâni, cât au fost filmările”, a povestit jurnalistul.

Bulai, despre AUR: Au o problemă, dar norocul lor e că USR i-a făcut mai frecventabili

Alfred Bulai a vorbit despre AUR, subliniind faptul că deşi acum discursul lor se concentrează pe mesaje anti-mască, anti-restricţii, au şi teme care vor rămâne dincolo de pandemia de coronavirus.

"Problema naţionalului şi a culturii naţionale, lucrurile acestea vor rămâne. Sigur că se epuizează, se erodează temele, ar trebui să inoveze în permanenţă, să aibă şi noi formule, să aibă mai mulţi politicieni pentru că, de fapt, acum public îl ştim pe domnul Simion şi pe Şoşoacă, pe care au dat-o afară, nu mai e de la ei. Claudiu Târziu, mai ştiu câţiva... (...) AUR are foarte multe lucruri pe care poate să le facă, numai că, repet, la ei e o problemă de redefinit politicile într-o manieră care să îl facă mult mai frecventabili.

Noroc că USR i-a făcut mai frecventabili (n.r. - trimitere la momentul în care USR PLUS a decis să susţină moţiunea de cenzură depusă de AUR împotriva Guvernului Cîţu), pentru că în momentul în care s-au pliat pe o acţiune a lor, deja nu mai este cineva cu care nu putem discuta. Vom vedea, însă problema nu este cât de frecventabili eşti că aceea că, în condiţiile în care guvernanţii ajung într-o situaţie limită şi nu suntem foarte departe, partidele radicale sunt alese chiar şi pe ideea de sancţiune.

Eu am făcut o cercetare în 2000 şi erau foarte mulţi cei care-l votaseră pe Vadim Tudor şi care nu-i erau simpatizanţi, dar care-mi ziceau: ‚nu dom’le, la nenorociţii ăştia asta le trebuie, un nebun’. Oamenii nu au mijloace prea multe să se răzbune. (...) E riscul celorlalte partide care duc o societate într-o asemenea situaţie. Partidele radicale, în general, când lumea o duce foarte bine, nu au succes, că mesajul radical nu are succes când lumea are de toate, o duce bine, ceea ce nu este momentan cazul în România şi nici prin Europa nu bate un vânt bun. Trăim o schimbare dramatică la nivel mondial, comparabilă cu 1990, încă nu percepem că lumea nu va mai fi identică cu ce a fost înainte de pandemie, mai ales că pandemia aceasta va scoate foarte multe lucruri la suprafaţă. Criza economică e departe de a fi românească, noi o importăm, ca în 2008. Va fi o oportunitate reală de schimbare; s-ar putea să se facă schimbări mult mai mari decât am crede noi. Întrebarea este dacă vor fi sau nu benefice pentru populaţie", a spus sociologul Alfred Bulai la DC News, la emisiunea "Nod în papură", realizată împreună cu Val Vâlcu.