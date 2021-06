Fetiță de nici 2 ani, găsită moartă într-un apartament din Cernavodă. Mărturiile cutremurătoare ale vecinilor: Se vedea că era pierdută

Polițiștii din Cernavodă au descoperit cadavrul micuței după ce mama copilei nu a mai răspuns la telefon rudelor. Femeia a fost ridicată și dusă la audieri, iar oamenii legii spun că fetița ar fi moartă de mai mult timp și ținută în locuință.

Cazul a șocat întreaga comunitate. Rudele femeii de 29 de ani au fost cele care au sunat la 112 după ce mama fetiței de un an și 10 luni nu au mai răspuns la telefon. În apartament au găsit copilul decedat. Trupul micuței era în stare de putrefacție. Copila se afla într-o albie, înfășurată în scutece și celofan.

Mărturiile vecinilor

"E un copil de un an și 10 luni. Da nu conta, e un copil, e o viață de om. Se vedea că era pierdută. Am înțeles că cei de la ambulanță și poliție au spus că nu era cooperantă. Nu știa nici să-și spună numele.", a spus o vecină de-a femeii, pentru Realitatea Plus.

"A venit ambulanța. Domnul de la Poliția Locală a strigat: Veniți că a omorât.", a povestit o altă femeie.

Cei de la Protecția Copilului știau despre acest caz

Când a văzut polițiștii, mama fetiței a încercat să fugă de aceștia. A fost însă prinsă și dusă la audieri. Din primele cercetări s-a constat că femeia avea probleme psihice, iar cazul se afla în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța de aproximativ un an. Aceștia susțin însă că femeia era verificată săptămânal, iar copilul era bine îngrijit.

"De fiecare dată, s-a constatat că mama respecta indicațiile medicului specialist și își administra tratamentul, iar copilul era îngrijit corespunzător. În luna aprilie 2021, instanța de judecată a emis o sentință civilă prin care domiciliul copilului a fost stabilit la mamă.", au declarat reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Trupul copilului a fost dus la morgă pentru necropsie, iar medicii legiști urmează să stabilească din ce cauză a murit copila. Cel mai probabil, femeia va fi internată într-un sanatoriu, unde va fi evaluată psihiatric. Rudele femeii nu își explică cum de s-a putut întâmpla o asemenea tragedie.