Fermierul să se descurce! ”S-a distrus un întreg sistem de irigații. Mai exact, s-a furat!”. Frumosu: Stăm la mila lui Dumnezeu, nu facem nimic

Dragoş Frumosu, preşedintele Sindalimenta, a fost invitat la DC News TV, unde a vorbit, alături de jurnalistul Mihai Ciobanu, despre viitorul industriei alimentare româneşti, dar și ce se poate face pentru a revigora sistemul de irigații distrus și furat după anii 1990.

"Cu privire la zona de producție, cum facem să avem mai multe produse românești la raft. Deși, susținem că ne mândrim cu gustul produselor românești și cu tot ce înseamnă produs tradițional românesc vedem că, în marile lanțuri de magazine, predomină legume și fructe aduse din Turcia, în special din alte țări. Cum putem să creștem exporturile și de produse finite românești, nu doar să vindem grânele, pentru a crea plus valoare la noi în țară?", a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

"Cred că important este să vrem!"

"Fără discuție că putem să facem lucrul acesta! Cred că important este să vrem! Eu, repet, îmi mențin punctul de vedere și dacă am constatat că, timp de 34 de ani, nu s-a luat nicio măsură pozitivă majoră în agricultură, decât că am lăsat pe umerii fermierului, mare sau mic, el să se descurce, centrează și dă cu capul ca în fotbal, dar s-a distrus un întreg sistem de irigații. Mai exact, s-a furat un sistem de irigații, acum 32 de ani! În 32 de ani nu am pus o cărămidă în loc! Discutăm de ani de zile despre un sistem de irigații, pe partea de est, la Siret! Nu am făcut nimic. Se putea dezvolta pe fonduri europene. Vedeți acel celebru PNRR, nici nu a avut prevăzut așa ceva! Este o chestie majoră, pentru că vorbim despre alimente și strategii alimentare", a zis Dragoș Frumosu.

Plan de dezvoltare a agriculturii românești

"Din punctul meu de vedere, ar trebui făcut un plan pentru dezvoltarea agriculturii românești, care să asigure materia primă pentru industria alimentară, cu măsuri pe termen mediu și lung, cu termene și sume alocate, care pot veni sub diferite forme, fonduri europene sau diverse împrumuturi, printr-o bancă agricolă care să perceapă o dobândă mică și cu credite preferențiale. De asemenea, cu anumite măsuri care să vina în întâmpinarea schimbărilor climatice, care se întâmplă, pentru că, stăm la mila Lui Dumnezeu, de ani de zile, ba plouă, ba nu plouă, ba e seceta sau vine vijelia și se distruge ceva și pierdem foarte mult. Nu mai avem depozite de colectare, nu mai avem magazine specifice de vânzare și nu facem nimic", a declarat Dragoș Frumosu.

"De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi am fost atât de deștepți, încât am închis Alimentările pe care le aveam, spațiile comerciale, după care au venit companii multinaționale care le-au luat, iar astăzi avem, din stație în stație, câte un magazin foarte mare. În acest timp, producătorul meu, nu are un spațiu unde să își desfășoare marfa! Evident, trebuie să vină niște măsuri, facilități, nu neapărat să stăm cu mâna întinsă, că nu aveam nevoie de bani gratis, ci de o măsură de finanțare pentru niște puțuri de mare adâncime, care, pentru o perioadă, să satisfacă nevoile privind irigațiile. Și astfel s-ar fi dat fermierului niște bani, care trebuia să îi returneze într-un număr mai mare de ani, dar până când se refăcea acest sistem de irigații. Dar dacă nu avem un program, stăm așa până la adânci bătrâneți", a mai spus Dragoș Frumosu, preşedintele Sindalimenta, la DC News TV.

