Femeie ucisă de câini, lângă Lacul Morii din Capitală. Anul trecut, mai fusese atacată o dată. Ce spunea atunci: "Am avut noroc, au existat și cazuri fatale"

O familie care locuia în apropiere a sunat la 112 pentru a cere ajutorul. Oamenii au fost alertați de un biciclist care a făcut descoperirea îngrozitoare. Unul dintre aceștia a povestit, la Antena 3, că femeia era practic mutilată.

"Astăzi, 21 ianuarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul că o persoană care alerga în zona unui lac, din Sectorul 6, ar fi fost mușcată de câini. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au identificat victima, iar un echipaj medical a constatat decesul.

În vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Trupul neînsuflețit urmează a fi transportat la INML în vederea efectuării necropsiei", se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei, scrise sursa citată.

"Am avut puțin noroc, au existat și cazuri fatale"

Potrivit surselor Antena 3, ar fi vorba de aceeași femeie care, anul trecut, trecuse prin mai multe operații, după ce fusese atacată de câini în aceleași circumstanțe, tot în zona care se afla și de această dată.

”Eu alerg des pe acolo, locuiesc în zonă din 2018. Ca inginer de mediu, am ceva experiență și am analizat ce se petrece acolo. Dar nu am estimat bine în acel moment. Un cățel prinsese o cârtiță în altă parte, fugea de haită și eu voiam să ocolesc pe unde mergea chiar acel cățel. Nu voiam să mă bag chiar pe lângă el, să creadă că îi fur cârtița, și am luat-o printre câini.

Eu cunoșteam câinii, dar erau două haite. Pe una o puteam struni, pe cealaltă, la fel, dar erau amândouă și nu am putut. Mă bucur că au fost acei oameni, acel biciclist, să mă salveze. Avusesem și o premoniție că se va întâmpla ceva rău. Există un Dumnezeu, am avut puțin noroc. Au existat și cazuri fatale”, spunea femeia, atunci, pentru Fanatik.

"Sper că se vor lua măsurile administrative potrivite"

”Știu că s-au sesizat autoritățile. Sper că se vor lua măsurile administrative potrivite, că se vor implica cele două primării care se ocupă de amenajarea zonei Lacului Morii și în amonte, pe Dâmbovița, către Stadionul Chiajna. Sper să își dea mână cu mână și, împreună cu ceilalți, să pună lucrurile la punct.

Cred că ar trebui să se facă un grup de lucru între primăriile de acolo (Primăria Sectorului 6 și Primăria Chiajna, n. red.), cu Poliția, să rezolve situația. Eu cred că există soluții. Acei câini pot fi castrați. Sunt multe familii în străinătate care au nevoie de căței și i-ar adopta. Din ceea ce știu nu i-au adunat încă pe toți, au ridicat doar vreo 10 din cei 15-20 care m-au atacat”, mai spunea ea.

