Femeia Scorpion. Daniela Simulescu, astrolog DCNews: Scorpionii iubesc cu pompierii! Suferă mult, dar nu se vede

"Eu am o vorbă: Scorpionii iubesc cu pompierii! Sunt atât de implicate, de devotate, problema e că nu vezi și nu îţi dai seama. Te iau prin învăluire, te testează. Femeile cu Luna în Scorpion vin dintr-un tipar emoțional pasiv-agresiv. Trăieşte totul prea intens, prea extremist. Este foarte greu pentru că modul acesta de a jongla cu emoţiile nu este sănătos. Femeia cu Luna în Scorpion are perseverenţă, determinare. Are o nevoie de intimitate. Se complace.

Femeile cu Venus în Scorpion sunt posesive, geloase, suspicioase, au frică de trădare şi de a pierde. Iubesc ca eroinele din "Pe aripile vântului". Sunt eroinele acelea care suferă mult, dar nu se vede. Sunt şi nevrotice câteodată, sunt acaparatoare. Femeile cu Venus în Scorpion sunt foarte răzbunătoare. Simt orice durere la nivel dublu. Ori îţi arată, ori se detaşează şi de mâine nu mai exişti pentru ea. Totul este cu obsesie, intens, pasional", a spus astrologul Daniela Simulescu.