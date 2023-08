FC Nordsjaelland o conduce pe FCSB cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc joi seara, pe Right to Dream Park din Farum, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal.

A început repriza a doua!

Marcus Ingvartsen (43 - penalty) a marcat unicul gol al primei părţi, după un fault comis de Alexandru Pantea asupra lui Mohamed Diomande. În prima manşă, scorul a fost egal, 0-0.

Câştigătoarea acestei duble manşe va juca în play-off cu echipa azeră Sabah sau cu Partizan Belgrad. Sabah s-a impus cu 2-0 în prima manşă.

A început meciul!

FC Nordsjælland v FCSB. UEFA Conference League qualifier.



Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a efectuat două schimbări faţă de prima manşă în formula de start pentru meciul cu FC Nordsjaelland, care are loc joi, pe Right to Dream Park din Farum, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal.

Andrea Compagno şi Andrei Cordea au ieşit din primul unsprezece, în locul lor intrând Adrian Şut şi Octavian Popescu. Danezii au operat nu mai puţin de patru modificări faţă de partida de la Bucureşti (0-0): au ieşit din echipă Adamo Nagalo, Jonas Jensen-Abbew, Maho Yepie Dorgeles Guy-Mario Bocha şi Ibrahim Osman, în locul lor intrând Kian Hansen, Lucas Hey, Daniel Svensson, Oliver Antman.

Dacă va trece de FC Nordsjaelland, FCSB va juca în play-off cu echipa azeră Sabah sau cu Partizan Belgrad. Sabah s-a impus cu 2-0 în prima manşă. FCSB ar juca prima partida la Bucureşti, pe 24 august, iar manşa secundă în deplasare pe 31 august.

Echipele de start:

FC Nordsjaelland:

13. Andreas Hansen - 23. Oliver Villadsen, 4. Kian Hansen (căpitan), 19. Lucas Hey, 5. Martin Frese - 27. Daniel Svensson, 6. Jeppe Tverskov, 10. Mohamed Diomande - 37. Ernest Nuamah, 7. Marcus Ingvartsen, 22. Oliver Antman. Antrenor: Johannes Hoff Thorup. Rezerve: 25. Carljohan Eriksson, 31. Andreas Pedersen - 9. Benjamin Nygren, 11. Mads Hansen, 14. Ibrahim Osman, 15. Erik Marxen, 21. Zidan Sertdemir, 24. Lucas Hoegsberg, 28. Lasso Coulibaly, 40. Conrad Harder, 42. Kaare Barslund, 47. Magnus Munck.

FCSB:

32. Ştefan Târnovanu - 28. Alexandru Pantea, 5. Joyskim Dawa, 21. Vlad Chiricheş, 33. Risto Radunovic - 88. Damjan Djokovic, 8. Adrian Şut, 23. Ovidiu Popescu - 27. Darius Olaru (căpitan) - 10. Octavian Popescu, 7. Florinel Coman. Antrenor: Elias Charalambous. Rezerve: 99. Andrei Vlad - 3. Ionuţ Panţîru, 6. Denis Haruţ, 9. Andrea Compagno, 11. David Miculescu, 15. George Gogescu, 16. Mihai Lixandru, 22. Valentin Gheorghe, 25. Alexandru Băluţă, 98. Andrei Cordea.

Arbitru: Genc Nuza; arbitri asistenţi: Fatlum Berisha, Arbnor Bullatovci; al patrulea oficial: Dardan Caka (toţi din Kosovo) Observator UEFA pentru arbitri: Gylfi Thor Orrason (Islanda); Delegat UEFA: David Moran (Irlanda).

Elias Charalambous (FCSB) - Am venit în Danemarca să ne calificăm în play-off-ul Europa Conference League

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că obiectivul formaţiei sale în manşa a doua a turului trei preliminar al Europa Conference League, cu FC Nordsjaelland, este să se califice în play-off-ul competiţiei, fiind conştient că va fi dificil.



"Aşa cum am spus săptămâna trecută, calificarea va fi decisă în acest al doilea meci. Ne aşteptam că meciurile să devină din ce în ce mai grele, dar am venit aici pregătiţi să suferim şi să facem pasul către runda următoare. Obiectivul nostru este să ne calificăm. Va fi greu, dar jucătorii sunt bine pregătiţi, sunt motivaţi şi aşteaptă meciul de mâine. Eu împreună cu stafful meu încercăm să pregătim jucătorii să fie în cea mai bună formă. Suntem pregătiţi, vom vedea mâine ce va fi. Avem un plan pentru mâine, avem o strategie a noastră, ştim că va fi foarte greu, dar aşa sunt meciurile de acest fel, trebuie să suferim. V-am spus, am venit aici să ne calificăm mai departe şi vom da tot ce avem mai bun", a declarat Charalambous.



Tehnicianul cipriot a afirmat că echipa sa nu trebuie să găsească scuza terenului sintetic din Danemarca pentru un eventual eşec: "Nu trebuie să găsim scuze, trebuie să găsim o variantă să ne adaptăm. Ăsta este terenul, asta înseamnă până la urmă fotbal, trebuie să ne adaptăm, indiferent de condiţii. Sunt o echipă care pasează bine, joacă pe un gazon pe care îl ştiu foarte bine, dar cred că organizarea noastră este cea mai bună pentru meciul de mâine pentru a ne califica".



El a precizat că a pus la punct o strategie pentru a trece de echipa daneză, FCSB demonstrând până acum că poate marca uşor.



"Şi noi avem o strategie de atac, nu doar ei. Va fi un meci între două formaţii de calitate, şi noi am demonstrat că putem să marcăm uşor. Ştim foarte bine care sunt punctele lor tari şi le ştim şi slăbiciunile. Trebuie să ne concentrăm pe meciul de mâine, avem jucători cu experienţă în cupele europene şi asta contează foarte mult. Jucătorii tineri pe care îi avem au meciuri în echipele naţionale şi în cupele europene, trebuie să fim concentraţi timp de 90 de minute, pentru că avem o şansă să ne calificăm. Dacă ne vom califica, cu siguranţă că vom fi fericiţi, toată lumea va fi fericită. Dar este vorba doar de fotbal, sunt două echipe şi doar una merge mai departe.

Din punctul meu de vedere, nu există tragedie în fotbal, nu trebuie să sărbătorim prea mult atunci când câştigăm sau să vedem o tragedie dacă pierdem, orice rezultat este deschis. Domnul Becali bineînţeles că îşi doreşte să câştigăm titlul, este normal, dar eu cred că şi o astfel de competiţie este importantă. În toate competiţiile în care jucăm avem ca obiectiv să câştigăm", a mai spus Charalambous.

