FC Barcelona, de nerecunoscut fără Messi. Dezamăgire și chin cu Granada, în La Liga / Video

Domingos Duarte a înscris, pentru Granada, la 85 de secunde după fluierul de start. Practic, meciul a început de la scorul de 0-1 pe Camp Nou.

Uruguayanul Araujo a fost eroul Barcelonei, fundașul a marcat în minutul 90, cu o lovitură de cap din centrarea lui Gavi, scor final 1-1. Însă jocul Barcelonei, antrenată de Ronald Koeman, a lăsat mult de dorit, formația blaugrana chinuindu-se un meci întreg să egaleze modesta formație Granada.

VIDEO

Echipele de start:

Barcelona: Ter Stegen - Dest, Araujo, Eric García, Balde - Busquets, De Jong, Sergi Roberto - Demir, Memphis Depay, Coutinho.

Granada: Maximiano - Quini, Duarte, Abram, Escudero- Milla, Eteki, Monchu- Machis, Puertas, Jorge Molina

Între timp, antrenorul rivalei Real Madrid trăieşte o lună de miere la gruparea din capitala Spaniei

Carlo Ancelotti, antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, a afirmat luni, că trăieşte o lună de miere la gruparea din capitala Spaniei şi că speră să rămână pe banca tehnică a acesteia cât mai mult timp pe baza rezultatelor pozitive, scrie EFE.



"Acum sunt în luna de miere cu Real Madrid şi sper să rămân aici cât mai mult obţinând rezultate cât mai bune, a spus Ancelotti.

Real Madrid, victorie cu Valencia





Real Madrid a învins-o duminică seara, în deplasare, pe Valencia cu 2-1, în derby-ul etapei a 5-a din La Liga, şi a preluat şefia în clasamentul La Liga.



"Am început bine sezonul, cu oarecare dificultate ca toate celelalte echipe, dar avem încredere în noi, iar ca dovadă duminică, după ce am fost conduşi cu 1-0, am revenit şi am câştigat meciul, a arătat Ancelotti.



El a lăudat performanţa brazilianului Vinicius Junior, autorul golului egalizator cu Valencia, şi şi-a exprimat satisfacţia că spaniolul deţinut de galactici, Brahim Diaz, are evoluţii foarte bune la AC Milan unde a fost împrumutat.



Brahim nu a avut loc la Madrid din cauza concurenţei acerbe pe post. Este foarte important pentru noi, suntem foarte fericiţi să constatăm că el se descurcă extraordinar la AC Milan. Pentru el era important să joace, de aceea l-am împrumutat acolo, a spus tehnicianul lui Real Madrid.

Ancelotti nu a vorbit și despre Superliga europeană



Ancelotti a refuzat să vorbească despre Superliga europeană, proiect care este încă susţinut de conducerea clubului, asigurând că în ziua în care va vorbi despre politică se va retrage de pe banca tehnică, însă a apreciat că se constată o aglomerare în calendarul fotbalistic internaţional.



Este o problemă gravă, calendarul este prea intens. Există jocuri care nu prea au sens. FIFA şi UEFA trebuie să decidă. Este adevărat că în acest moment ele nu prea se înţeleg, dar deja presiunea asupra jucătorilor este prea mare, a mai arătat Ancelotti.