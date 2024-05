”Fără oțel nu poți să faci nimic într-o țară”. Reușita lui Nica. Replică pentru cei de la Bruxelles care se bazau că fac achiziții din Turcia, China, India

Dan Nica, unul dintre candidații PSD la alegerile europarlamentare, a vorbit în cadrul emisiunii electorale DC Votez despre Combinatul Siderurgic din Galați și importanța producției de oțel pentru România.

"În Galați este singura întreprindere care mai produce oțel în România - combinatul de la Galați. Ca să poată să reziste combinatul de la Galați, care este supus acelorași presiuni economice de taxe pe bioxid de carbon, de taxe peste taxe, la fel ca și celelalte entități care produc oțel în UE, am făcut câteva lucruri care sigur că au fost foarte inteligente:

1. Să fie recunoscută industria oțelului ca industrie strategică la nivel european, deci și în România. Directiva privind materialele critice și industriile strategice am introdus-o.

2. Cum anume să fie finanțat direct industria oțelului din fonduri europene.

De ce spun asta? Pentru că de exemplu ca să producă mai eficient, cu emisii zero de bioxid de carbon, atunci ai nevoie de investiții de peste un miliard de euro. Dacă nu fac investiții de peste un miliard de euro, taxele care sunt vreo 40% îi fac să fie necompetitivi. Repet, aceeași situație este și la Galați, și în Germania, și Franța toți au aceeași problemă", a spus Dan Nica.

Dan Nica: Fără oțel nu poți să faci nimic într-o țară

"Și Thyssen, și Arcelor din Franța sunt pe aceeași linie cu dumneavoastră, adică nu renunță nicio națiune mare complet la producția de oțel?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Este evident, păi când am introdus inițial, Comisia Europeană care a făcut propunerea către directiva privind materialele critice și strategice nu avea oțelul, nu avea nici aluminiul. Am reușit să introduc oțelul, am introdus și aluminiul, dar am reușit să introduc în clasificarea ca industrie strategică. De ce? Păi este simplu, fără oțel nu poți să faci nimic într-o țară, nici case, nici poduri, nici mașini, nimic, toate au în componența lor oțel.

Sunt unii pe acolo pe la Bruxelles care spuneau așa: "Lasă-i domnule în pace că vom lua noi oțel de prin Turcia, de prin China, de prin India". Și eu le-am spus: "În momentul în care nu mai produci ceva, primul lucru pe care îl vor face respectivii - îți vor dubla prețul". Este evident, că așa e economia de piață. (...) E vorba de interesul nostru strategic ca țară, aici, la Galați, sunt 10 mii de oameni care lucrează pe platformă", a mai spus Dan Nica.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News