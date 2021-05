Familia lui George Floyd discută cu Joe Biden cu ocazia împlinirii un an de la moartea sa

Conform BBC, pe 25 mai 2020, George Floyd era ucis în timp ce polițiștii îl rețineau pentru suspiciunea utilizării unei bancnote false de 20 de dolari. Acesta era neînarmat și a refuzat să intre în mașina ofițerilor, astfel că fostul polițist Derek Chauvin a recurs la metode mai violente de arestare și s-a așezat cu genunchiul pe gâtul său vreme de peste nouă minute. Un alt polițist din patrulă nu le permitea martorilor să intervină.

Floyd a fost dus la spital și a fost declarat mort la câteva ore mai târziu. Totuși, trecătorii au reușit să filmeze videoclipul în care Chauvin stă pe gâtul lui Floyd, imagini care s-au viralizat instant pe rețelele de socializare.

May 25. A day to remember George Floyd and the sacrifice he made a year ago. The long history of racial inequity, oppression, and injustice was brought to light once again because of his death. Conversations around these issues have evolved, but there's still progress to be made. pic.twitter.com/yik0YRvyOy