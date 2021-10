Familia decedată pe un traseu de trekking din California ar fi murit din cauza HIPERTERMIEI

Instagram - The Washington Post

Misterul din spatele morții unui cuplu din California, a fetiței lor și a câinelui familiei, care au fost găsiți pe un traseu de drumeții lângă Parcul Național Yosemite în august, ar fi luat sfârșit. Cauza morții pentru Jonathan Gerrish, Ellen Chung și fiica lor în vârstă de 1 an, Miju, a fost hipertermia cu posibilă deshidratare din cauza expunerii la mediul prea cald, a declarat șeriful din regiunea Mariposa, Jeremy Briese, într-o conferință de presă joi.

„Acesta este un incident foarte tragic, o situație cu adevărat tragică și a fost un caz unic de la început”, a spus Briese.

Primele cazuri de hipertermie

Cauza morții pentru câinele familiei, Oski, este încă nedeterminată, potrivit șerifului, dar se bănuiește că patrupedul ar fi avut probleme legate de căldura înăbușitoare.

Decesele prin hipertermie sunt primele pe care șeriful Briese le-a văzut în cei 20 de ani de activitate în regiunea Mariposa, a spus el. Cei care au participat la căutare și salvare au găsit familia pe 17 august într-o zonă îndepărtată a Pădurii Naționale Sierra, lângă bifurcația de sud a râului Merced, potrivit biroului șerifului.

Nu au fost găsiți acasă

Locuința lui John Gerrish și a lui Ellen Chung din Mariposa, California, era suspect de liniștită pe 16 august când a sosit bona fiicei lor de 1 an. Familia - inclusiv câinele lor, Oski - nu erau de găsit nicăieri. Camioneta lor lipsea din fața casei. Pe măsură ce orele treceau fără niciun semn de la Gerrish sau Chung, care plecaseră într-o excursie cu o zi înainte, în rândul apropiaților a început să se instaleze un sentiment de panică, scrie The Washington Post.



Casa cuplului se află lângă capătul traseului Hites Cove și, la câteva ore după ce familia a fost dată dispărută în jurul orei 23:00, chiar din capătul traseului poliția a început să caute. Nouă ore mai târziu și la 1,5 mile de camioneta găsită în apropiere, într-o zonă cunoscută sub numele de Devil’s Gulch, o echipă de căutare și salvare i-a găsit pe Gerrish, Chung, fiica lor, Miju și câinele. Toți erau morți.

